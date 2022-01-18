Гороскоп Павла Глобы на 18 января 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022 года, прогнозирует Тельцам суетливый день. Рыб ждет энергетическое опустошение.

День подходит для решения многих дел – рабочих и личных, пишет Слова и фразы.

Овен

Овны сегодня отправятся в рабочую командировку. Там вы можете познакомиться с интересными людьми, которые зарядят вас положительной энергетикой.

Телец

Тельцов ждет суетливый день. С утра вы будете озабочены многими делами и задачами, отдохнуть сможете только поздно вечером.

Близнецы

Близнецы сегодня поймут, что двигаются в неправильном направлении. Вам нужно найти время и переосмыслить свои истинные цели и желания.

Рак

У Раков первая рабочая неделя окажется очень сонной и монотонной. Вам захочется больше отдыхать, чем усиленно работать над рабочими делами.

Лев

Вторник для Львов станет одним из самых удачных дней за последнее время. Вы реализуете свои творческие порывы и сможете выполнить все поставленные перед собой задачи.

Дева

Берите во всем в этот день инициативу в свои руки и не ждите ни от кого помощи. Найдите в себе силы на выполнение важных задач, актуальных именно в этот период.

Весы

Астрологи не рекомендуют вам откладывать дела на другой день. От вашего сегодняшнего результата будет зависеть вся рабочая неделя.

Скорпион

Начните эту неделю со здорового питания и занятий спортом, иначе дальнейшие последствия переедания вас только разочаруют.

Стрелец

Стрельцам по возможности следует избегать разговоров с неприятными людьми. Постарайтесь сосредоточить внимание на собственных делах и не вмешиваться с удручающими разговорами.

Козерог

Козерогов ждет сложный день. Вам нужно самостоятельно сделать большой проект, который займет у вас довольно много времени.

Водолей

Сегодняшний день идеально подходит для размышления над своим будущим. Если что-то идет не так, знайте, что все это можно исправить.

Рыбы

Рыб сегодня ждет энергетическое опустошение. За выходные ваши силы очень иссякли, поэтому вам будет сложно войти в новый рабочий ритм.

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