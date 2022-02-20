Гороскоп Павла Глобы на 20 февраля 2022: все знаки зодиака

День отлично подходит для итогов последних трех недель.

Овен

Овнам нужно внести разнообразие в свой выходной день. В последнее время вас поглотила рутина. Постарайтесь сделать все, чтобы быть удовлетворенными сегодняшним днем.

Телец

Тельцов ждет выполнение мелких дел. Вторая половина дня удачная для отдыха и общения с родными.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам избегать авантюр в этот день, ведь они ничего хорошего вам не принесут.

Рак

Сегодня спешка в делах противопоказана. Выполняйте все размеренно, а если что-то не успеваете – не бойтесь попросить о помощи родных.

Лев

Сегодня могут дать о себе знать люди, давно исчезнувшие из вашей жизни. Возобновлять общение или нет – дело ваше. Поступайте так, как вам подсказывает сердце.

Дева

Дев ждут некоторые внутренние конфликты дома. Старайтесь быть добрее и не провоцировать еще больший разгар ссоры.

Весы

Одинокие представители знака имеют все шансы начать сегодня романтические отношения. Будьте собой и тогда вы обязательно понравитесь противоположному полу.

Скорпион

Начните реализовывать сегодня идеи, о которых вы думаете уже не первый месяц. Верьте в свои силы, и тогда у вас все получится.

Стрелец

Попытайтесь сегодня уединиться ради своего же блага. Воскресенье – удачный день для размышлений, планов, определения целей и решения важных личных вопросов.

Козерог

Говорите в этот день только правду, ведь ложь может скоро выплыть. В этот день вероятны мелкие конфликты и недоразумения.

Водолей

День отлично подходит для того, чтобы заняться своим внешним видом. Можете обновить прическу или гардероб.

Рыбы

Рыбам не советуют сегодня тратить деньги на шоппинг. Даже несмотря на то, что в магазинах сейчас последние акционные дни, не факт, что вам нужно именно все, что вам понравится.