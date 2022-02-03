Гороскоп Павла Глобы на 3 февраля 2022: все знаки зодиака

Астрологи не советуют в этот день принимать быстрые решения.

Овен

У Овнов сегодня могут предполагаться некоторые изменения в здоровье, постарайтесь не игнорировать их и сразу устранять первые проявления симптомов.

Телец

Астрологи просят Тельцов воздержаться от лишних трат, поскольку вас совсем скоро ждут финансовые сложности.

Близнецы

Близнецы сегодня будут притягивать финансы как магнит. Вероятно, руководство предложит вам прибавку к зарплате или выплатит премию за хорошо проделанную работу.

Рак

Новые начинания Раков увенчаются успехом. Будьте сегодня старательными и трудолюбивыми и получите достойный фидбек от своей работы.

Лев

У одиноких Львов начнется период налаживания личной жизни. На своем пути вы встретите человека, с которым у вас завяжутся романтические отношения.

Дева

Сегодня идеальный день для начала новой жизни. Забудьте все старые проблемы и начните все заново с новыми силами.

Весы

Весам стоит заняться решением серьезных проблем, которые они умышленно переносят со дня на день. Чем быстрее вы решите наболевший вопрос, тем быстрее освободите себя от угнетающих мыслей.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам уделить сегодняшний день своей семье. Время, проведенное вместе, подарит вам незабываемые эмоции.

Стрелец

Стрельцов сегодня ждет большое количество заданий. Не бойтесь просить коллег о помощи, если вы самостоятельно не можете справиться с нагрузкой.

Козерог

Вторую половину дня рекомендовано посвятить себе. Астрологи говорят, что это время подходит для планирования будущих свершений.

Водолей

Астрологи прогнозируют Водолеям улучшение в общении с руководством. Напряженность между вами наконец стихнет.

Рыбы

Рыб ждет приятный и легкий день. Любая мелочь будет приносить вам радость. Вечер – прекрасное время для романтических встреч.