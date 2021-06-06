Гороскоп Павла Глобы на 6 июня 2021: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 6 июня 2021 года, предостерегает Козерогов от мошеннических схем с банковскими картами. Рыбам стоит заняться спортом.

Этот день будет насыщен событиями. В течение всего дня старайтесь не торопить события, пишет Слова и фразы.

Овен

В этот день судьба подготовила для Овнов испытание, от которого многое будет зависеть. Не спешите обращаться за помощью к людям, которых вы недавно знаете.

Телец

Тельцов ждут перемены во всех сферах жизни. У одиноких представителей есть большая вероятность встретить в этот день любовь.

Близнецы

Близнецов ждет в этот день множество дел. Впрочем, ваша активность обязательно принесет вам желаемый результат.

Рак

Составьте утром план на день и постарайтесь его придерживаться. В выходной день торопиться не стоит, поскольку вы все успеете.

Лев

Львов ждет в этот день приятная неожиданность. Готовьтесь к тому, что ваш вечер станет лучше благодаря человеку из прошлого, на которого посмотрите совсем другими глазами.

Дева

Девам астрологи советуют посвятить день своей семье. Забудьте о рабочих задачах и домашних хлопотах, отложите телефон, чтобы пообщаться с родными вам людьми.

Весы

Весы будут сегодня нагружены многими делами. Чтобы все успеть, надо просто правильно распределить время. Не стоит делать много заданий сейчас, ведь не добьетесь результата нигде.

Скорпион

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку и уже в конце дня пойти на первое свидание.

Стрелец

Стрельцы пережили сложную неделю на работе, так что теперь можете выдохнуть с облегчением. Сегодня вы наконец можете полностью сосредоточиться на своих задачах и целях.

Козерог

Стоит быть очень осторожным с наличными и обменом валют – вы можете попасть в мошенническую схему и не сможете вернуть себе средства.

Водолей

Начните ремонт, сделайте генеральную уборку или поработайте на даче. Все ваши начинания увенчаются успехом, и вы будете особенно довольны результатом.

Рыбы

День очень благоприятен для занятий спортом. Вам будет под силу даже то, о чем вы раньше даже боялись думать.