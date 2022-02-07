Гороскоп Павла Глобы на 7 февраля 2022: все знаки зодиака

Астрологи не советуют сегодня браться за несколько дел одновременно, лучше делать все постепенно.

Овен

Сохраняйте в этот день спокойствие и не реагируйте на какие-либо раздражающие факторы. Сосредотачивайте внимание на себе и по возможности ограничьте сегодня соцсети.

Телец

Тельцов ждет успешный день. Проведите свободное время со своей семьей. Вторую половину дня посвятите планировке и посмотрите на поставленные цели на месяц.

Близнецы

Астрологи не советуют Близнецам злоупотреблять своими финансовыми возможностями. Сэкономленные деньги совсем скоро вам пригодятся.

Рак

Раков ждет активный и удачный день. Вы проведете понедельник так, как всегда мечтали. Также сегодня есть все шансы встретить хорошего друга, с которым давно не виделись.

Лев

Львам астрологи советуют в этот день быть благоразумными. Не бойтесь рисковать и выходить из зоны комфорта.

Дева

День принесет перемены в вашей личной жизни. Вы увидите новые возможности и начнете прилагать усилия, чтобы достичь желаемого.

Весы

Астрологи отмечают, что решение, которое вы примете сегодня, будет иметь для вас ключевое влияние. От него будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.

Скорпион

День идеально подходит для физических нагрузок. Также вы можете отправиться на прогулку, свежий воздух улучшит настроение и зарядит позитивом.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут огорчены перепиской с хорошо знакомым человеком. Вы окончательно поймете, что возвращать людей из прошлого в нынешнюю жизнь – плохая идея.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть трудности в общении с любимым человеком, впрочем, постарайтесь не затягивать молчание на длительное время. Вам рекомендуется найти компромисс, который настроит на конструктивный диалог.

Водолей

Для того чтобы перенастроиться на положительный лад, Водолеям нужно отпустить негативные эмоции. Чтобы избавиться от удручающих мыслей – начните заниматься спортом.

Рыбы

Понедельник – отличный день для подведения итогов и планирования предстоящей недели. Астрологи отмечают, что у вас будут силы для реализации любых целей.