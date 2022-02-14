Гороскоп по каратам Таро на неделю с 14 по 20 февраля 2022: все знаки зодиака

Расклады помогут составить план действий и привлечь удачу во всех начинаниях.

Овен

Аркан «Повешенный» появляется в раскладе, предупреждая Овнов о том, что дела будут идти не так, как это было запланировано. Совет карты — не зацикливаться на том, что не получается и переключить внимание, чтобы не терять времени. В середине февральской недели Овны будут подвержены испытаниям. Аркан «Дьявол» говорит о том, что потакание слабостям, лень и неумение держать себя в руках будут привлекать множество неприятностей. По карте «Верховная жрица» Овнам важно доверять не только глазам, но и предчувствиям. Аркан указывает на время, когда нельзя действовать, не оценив рисков, а значит, нужно замедлиться и выжидать, чтобы прийти к успеху и не ошибиться при принятии ответственных решений.

Телец

Аркан «Суд» открывает неделю, указывая Тельцам на скорое разрешение сложной ситуации. По этой карте удастся вернуть репутацию, а значит, поступать нужно честно и непредвзято. Тельцы смогут дать отпор обидчикам и прийти к успеху. По карте «Башня» Тельцы будут стоять на пороге перемен, от которых не стоит отказываться. Аркан указывает на период, когда нельзя прятаться за иллюзиями — настало время посмотреть правде в глаза и принять условия игры. Аркан «Отшельник» призывает Тельцов провести выходные в уединении, чтобы найти верное решение без спешки. Также карта указывает на возможность восстановить силы, чтобы начать новую неделю энергично.

Близнецы

Аркан «Колесница» говорит о том, что начало недели будет активным. Близнецы смогут совершить рывок, который приведет к долгожданной цели. Совет карты — не медлить, но при этом отказаться от рисков и не совершать необдуманные шаги. По карте «Император» Близнецы смогут взять под контроль все, что происходит в жизни. Удача будет на стороне тех, кто принимает мудрые решения и не судит предвзято. По этой карте важно пользоваться полученными навыками, чтобы преуспеть. Аркан «Отшельник» призывает Близнецов не раскрывать всех карт, чтобы исключить влияние со стороны недоброжелателей. Планы важно держать в тайне, чтобы прийти к успеху в положенный срок и не оступиться в шаге от победы.

Рак

В начале недели Ракам важно отказаться от спешки и халатного отношения к делам. Аркан «Дурак» указывает на период, когда можно одурачить себя, поддавшись ложному чувству спокойствия. Карта «Суд» указывает на перемены в лучшую сторону. По ней Раки смогут разрешить сложные вопросы и обрести уверенность. Совет карты — не нарушать хода событий, чтобы исключить промахи. По карте «Мир» неделя завершится удачно. Карта указывает на период, когда все встает на свои места, и Раки смогут завершить начатое, обрести свое место под солнцем и отпраздновать победу, разделив радость с близкими.

Лев

Начало недели по карте «Императрица» будет благоприятным. Для того чтобы преуспеть, Львам важно не торопиться и решать проблемы по мере поступления, чтобы избежать досадных промахов в шаге от победы. Карта «Мир» сулит Львам завершение долгого пути и награду за приложенные усилия. По этой карте становится проще найти взаимопонимание, а значит, Львы смогут примириться с близкими и найти компромиссы в деловой среде. Аркан «Умеренность» указывает на необходимость найти баланс между чувствами и разумом. По этой карте Львы могут обрести счастье, если не станут торопиться и принимать решения, основываясь на сиюминутных прихотях.

Дева

«Император» в раскладе на начало недели — карта, указывающая Девам на новые возможности. Достичь успехов поможет принятие взвешенных решений и умение работать в команде, отрабатывая навыки руководителя. Аркан «Отшельник» призывает Дев уделить внимание деталям. Составляя планы, важно учитывать все факторы, чтобы не сталкиваться с промахами и проблемами, которые отдалят от цели. Карта «Башня» в раскладе служит предупреждением. По ней Девам нельзя прятаться от действительности. Настало время принять то, что происходит, чтобы вновь взять контроль над своей жизнью и прийти к новым успехам.

Весы

Неделя начинается с карты «Солнце», которая считается одной из самых позитивных в колоде Таро. Весы смогут обрести уверенность и смело приняться за те дела, которые не давались раньше, а также поправить материальное положение за счет новых идей. Аркан «Маг» говорит о том, что Весам потребуются находчивость и настойчивость, чтобы завершить начатые дела. По этой карте препятствия не будут пугать, если смотреть на них не как на проблему, а как на новые возможности для развития. Карта «Влюбленные» указывает Весам на необходимость сделать выбор. По этому Аркану причин для беспокойства не будет, если принимать взвешенные решения, полагаясь на себя и действуя самостоятельно.

Скорпион

В начале недели Скорпионы могут сталкиваться с проблемами, которые связаны с отсутствием выдержки и силы воли. Карта «Дьявол» служит предостережением и призывает к работе над собой и тренировке силы воли. Карта «Дурак» вторит первому Аркану расклада, призывая Скорпионов к осторожности. По ней халатное отношение к своим обязанностям и неосмотрительность могут привести к неожиданным проблемам, на решение которых уйдет время. В конце недели большую роль в жизни Скорпионов будет играть интуиция. Аркан «Верховная жрица» призывает отказаться от спешки и довериться предчувствиям, чтобы принять верные решения, ведущие к успехам.

Стрелец

«Дурак» в раскладе на начало недели — карта, которая предостерегает Стрельцов от опрометчивых поступков. Попав в неоднозначную ситуацию, Стрельцам нужно полагаться на доводы разума, чтобы эмоции не помешали принять верное решение. Аркан «Мир» говорит о том, что проблемы разрешатся, и у Стрельцов не будет препятствий на пути к цели. По этой карте наступает время, когда можно с легкостью разрешить трудности, если обрести внутреннюю гармонию и усмирить эмоции. Аркан «Император» призывает Стрельцов навести порядок в жизни. Мудрые решения помогут справиться с трудностями, а также избавят от сожалений и сомнений, которые мешают дальнейшему развитию.

Козерог

Аркан «Солнце» открывает неделю, указывая на период, когда можно смело приниматься за новые проекты и покорять вершины. Козероги смогут преуспеть в любом деле, а значит, не нужно медлить. Аркан «Повешенный» говорит о том, что Козероги смогут переключить внимание с тех дел, завершить которые в данный момент не получается. Такая тактика поможет не терять драгоценного времени и прийти к правильным выводам в ходе работы над второстепенными делами. Карта «Звезда» говорит о том, что путь чист, а значит, Козероги с легкостью завершат начатые дела и получат достойную награду за свою работу. По этому Аркану исполняются самые смелые мечты, если верить в себя и не отказываться от своих желаний.

Водолей

«Сила» в раскладе для Водолеев — карта, призывающая бороться за свое счастье. По этому Аркану нельзя останавливаться, если на пути возникли препятствия — их преодоление поможет воспитать силу воли и повысить авторитет в глазах окружения. Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что Водолеи будут вовлечены в круговорот событий, повилять на которые не получится. Совет карты — принять ситуацию, чтобы вновь управлять своей жизнью. В конце недели по карте «Императрица» Водолеев ожидают перемены к лучшему. По этой карте получится обрести гармонию в отношениях, а также обрести уверенность. Быстрых результатов в работе ждать не стоит, однако причин для беспокойства нет: Водолеи выбрали верный путь.

Рыбы

Аркан «Иерофант» появляется в раскладе, когда нужно определиться с дальнейшими целями и приоритетами. Рыбам важно составить план действий, который поможет вовремя завершить дела и получить награду. По карте «Отшельник» Рыбам стоит остаться наедине со своими мыслями, чтобы разобраться с тем, что происходит в жизни. Период изоляции пойдет на пользу и поможет расставить точки в волнующих вопросах. Аркан «Император» говорит о том, что Рыбы должны полагаться на логику, а не на чувства, чтобы не оступиться. Совет карты — поступать объективно и не позволять эмоциям управлять происходящим.