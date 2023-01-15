Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю: нас ждут сложные дни

Своевременные подсказки карт Таро помогут Знакам Зодиака обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь нужные перемены на этой неделе января.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Начало недели таит в себе как опасности, так и заманчивые перспективы. Аркан «Дурак» указывает на новые возможности, однако если Овны будут спешить и халатно относиться к происходящему, то вместо выгоды получат неприятный урок.

По карте «Сила» представители Знака могут смело заниматься запланированными делами. Совет Аркана — быть оптимистами, чтобы преодолеть временные трудности и кризисные моменты в жизни.

В конце недели по карте «Солнце» Овны смогут начать новое дело или отдохнуть от работы. Аркан символизирует отсутствие проблем, новые возможности и хорошее время для того, чтобы обрести финансовое благополучие.

Телец

Эта неделя будет довольно активной. Аркан «Суд» сулит Тельцам избавление от проблем. По этой карте нельзя полагаться на волю случая — четкое следование плану и честность помогут уберечься от осадных ошибок и промахов.

Аркан «Маг» сулит новые возможности, которые помогут Тельцам не только раскрыть спящие таланты, но и увеличить доход. Совет карты — не бояться перемен и смело идти навстречу своим мечтам. В конце недели по карте «Правосудие» Тельцы получат результаты. Они могут быть как позитивными, та и не очень — все зависит от того, сколько сил было приложено, и не было ли попыток схитрить.

Близнецы

Близнецам в начале недели судьба дает отличный шанс изменить жизнь. Аркан «Влюбленные» призывает сделать важный выбор, освободиться от навязанного мнения и идти туда, куда зовет сердце. Карта «Звезда» сулит Близнецам спокойный период, когда можно без опасения заниматься запланированными делами. Совет Аркана — не сворачивать с выбранного пути и не торопить событий, чтобы не оступиться в шаге от победы. В конце недели по карте «Повешенный» представителям Знака нет смысла заниматься делами, которые зашли в тупик. По этому Аркану лучше всего проанализировать происходящее, найти способ разрешить временные трудности и переключить внимание на второстепенные задачи.

Рак

В начале недели по карте «Башня» Раков ждут закономерные перемены, которые могут показаться не самыми благоприятными. Совет Аркана — не бояться изменений, которые помогут освободиться от оков и стать свободными от навязанных стереотипов. По карте «Влюбленные» представителям Знака предстоит сделать серьезный выбор, чтобы пойти своим путем развития. Аркан символизирует благоприятные перемены и новые возможности. Если слушать свое сердце, а не навязанное со стороны мнение.

Конец недели, судя по карте «Правосудие», потребует от Близнецов внимательности и собранности. Аркан призывает оценивать каждый шаг и слово, чтобы не создавать себе проблем и без труда достичь поставленных целей.

Лев

Карта «Дурак» сулит Львам удачу в том случае, если не медлить и брать ответственность в свои руки. Аркан призывает активно развиваться и не действовать под влиянием эмоций. Выверенные шаги приведут к новым успехам. Карта «Верховная жрица» говорит о том, что в середине недели нельзя спешить. Совет Аркана — слушать свой внутренний голос и подмечать знаки судьбы, чтобы вовремя приняться аза дела и сорвать куш. В конце недели карта «Суд» сулит долгожданное освобождение от проблем, завершение трудных дел и обретение свободы. Львам важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы не зайти в тупик.

Дева

По карте «Правосудие» Девам стоит начать неделю с обретения согласия с собой. Аркан символизирует неподкупность, честность и правду, которые помогут обойти конкурентов в честной борьбе и не потерять заработанной репутации. В середине недели по карте «Маг» Дев ждут неожиданные события, которые обернутся приятными сюрпризами. Главное — верить в себя и не гнаться за чужими идеалами. Также Аркан говорит о необходимости пользоваться своими талантами, чтобы открыть новые горизонты. Благоприятной картой расклада будет и «Императрица». По ней Дев ждут долгожданные и позитивные перемены в личной жизни, возможность найти союзников, а также людей, способных защитить от любого негатива.

Весы

Прекрасная неделя января ждет Весов. Аркан «Солнце» символизирует отсутствие бед и проблем, а значит, настала пора изменить жизнь к лучшему, поправить свое здоровье и реализовать свои возможности в полной мере.

Карта «Звезда» считается одним из позитивных Арканов, которому приписывают защитные свойства. По ней Весы могут не сомневаться в том, что идут верным путем. Его нужно завершить и предавать своих идеалов ради сомнительной наживы. Карта «Император» символизирует успех, славу и почет. По этой карте Весам нужно быть бдительными и активными, чтобы не упустить новых возможностей, а также не испортить себе репутации из-за сиюминутных прихотей.

Скорпион

Первая карта расклада «Правосудие» говорит о том, что Скорпионы получат долгожданные результаты своей работы. Если они покажутся неудовлетворительными, то важно сделать работу над ящиками и быстро устранить неточности. «Маг» в раскладе — карта, призывающая Скорпионов не хранить меты на пильных полках. Настало время воплотить в жизнь смелые мечты, развивать врожденные таланты и идти собственным путем к личному счастью. Карта «Иерофант» символизирует правила и нормы, которые нельзя игнорировать. По этому Аркану важно расставить приоритеты, чтобы не терять драгоценного времени, а также перенимать опыт мудрых наставников.

Стрелец

В начале недели по карте «Колесо фортуны» Стрельцы должны быть готовы к тому, что в их жизнь ворвутся перемены. Совет Аркана — не торопиться и оценить ситуацию, чтобы принять верные решения и обернуть происходящее в свою пользу. Карта «Маг» символизирует благополучное время, когда можно смело приниматься за воплощение идей, находит новые пути развития и получать знания в разных областях. По этому Аркану важно осознать себя, чтобы прийти к счастью и полноценной жизни, в которой не будет места разочарованиям. Карта «Солнце» завершает эту неделю января указывая на отсутствие проблем и препятствий. По ней Стрельцы могут заниматься собой, отдыхать, восстанавливать силы, а также обзаводиться полезными знакомствами и менять круг общения.

Козерог

Эта неделя может показаться Козерогам не самой благополучной. Открывает ее Аркан «Башня», по которому наступает время для того, чтобы попрощаться с иллюзиями и начать путь к счастливой жизни. Смена негативно настроенного окружения и отказ от вредных привычек пойдут на пользу. Аркан «Луна» описывает ситуацию, когда Козероги могут сомневаться в себе. Карта призывает не бояться перемен, отказа от манипуляций и говорит о необходимости прислушиваться к своему внутреннему голосу. Карта «Сила» завершает неделю, и по ней Козероги смогут легко преодолеть временные трудности на пути к счастью. Аркан сулит позитивные перемены, если не стоять на месте и действовать.

Водолей

«Отшельник» в раскладе на начало недели — карта, призывающая Водолеев составить план действий и определиться с приоритетами. Такая тактика убережет от промахов и не даст потерять драгоценного времени на ненужные дела. Карта «Колесо фортуны» описывает ситуацию, когда Водолеям не стоит вмешиваться в происходящее. Судьба делает очередной виток, расставляя все по местам, а значит, нужно спокойно проанализировать ситуацию, чтобы извлечь из не е выгоду для себя. Аркан «Влюбленные» в раскладе указывает Водолеям на необходимость изменить жизнь, обрести уверенность и принимать собственные решения. Это значит, что пора освободиться от навязанного мнения и поставить на место манипуляторов.

Рыбы

В начале недели по карте «Императрица» Рыбы могут не переживать за исход начатых дел. Аркан призывает не спешить и размеренно приступать к делам, чтобы не упустить ничего значимого и не стать жертвами манипуляторов. Аркан «Колесница» говорит о том, что с 18 января наступает время для активных действий. Это значит, что можно смело воплощать в жизнь планы, идти навстречу своей мечте, но при этом не забывать об ответственности. Завершает неделю Аркан «Колесо фортуны», по которому Рыбам нельзя паниковать и совершать опрометчивые поступки. Карта символизирует перемены к лучшему, когда из жизни уходит все лишнее, освобождая время для действительно важных задач.