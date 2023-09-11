Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 11 по 17 сентября

Сентябрь находится в полном разгаре, но рекомендуется воздержаться от случайных действий.

Для более успешного выполнения запланированных задач и избегания возможных неприятностей, стоит воспользоваться анализом карт Таро.

Овен

Начало недели принесет Овнам карту “Император”, что обещает новые достижения. Для успешных результатов следует сохранять спокойствие и принимать обдуманные решения, опираясь на логику, а не эмоции. Также на этой неделе вас ждет позитивная карта “Солнце”, указывающая на отсутствие преград. По этой карте можно смело приступать к работе или наслаждаться заслуженным отдыхом для восстановления сил и корректировки планов. Завершает неделю карта “Умеренность”, которая призывает оставить суету и спешку, чтобы насладиться тем, что у вас есть. Внутренний баланс и самообладание помогут вам достичь счастья во всех аспектах жизни.

Телец

Эта неделя сентября начинается с появления карты “Колесо фортуны” в жизни Тельцов. Этот аркан указывает на вовлечение их в некий вихрь событий, на которые нельзя повлиять сразу. Представителям этого Знака важно терпеливо ожидать и адаптироваться, чтобы избежать ошибок. В середине недели на Тельцов ждут испытания воли, что символизирует карта “Дьявол”. Избежать неприятностей и сохранить свою безупречную репутацию будет сложно, но развивая силу воли и проявляя выдержку, они смогут избежать ошибок. Неделя завершается с позитивным арканом “Маг”. Он призывает Тельцов не откладывать воплощение смелых идей в жизнь. Теперь наступило время действовать, не сомневаясь в своих способностях. Постоянство и позитивный настрой будут верными союзниками.

Близнецы

Карта “Звезда” открывает наступившую неделю, напоминая Близнецам, что они идут по правильному пути. Этот аркан обещает отсутствие преград на их пути, что дает им свободу заниматься своими делами без опасений и заслужить заслуженную награду. Аркан “Дурак” символизирует новые положительные приключения, которые ждут Близнецов. Для успешного их освоения важно проявить смелость, однако не забывать об осторожности и быть готовыми к новым возможностям. Карта “Император” говорит о доступности для Близнецов новых высот. Для поддержания своего положения на вершине, им следует избегать гордыни, брать на себя ответственность за свои поступки и слова, а также завершать начатое.

Рак

Неделя обещает быть замечательной для Раков, при условии, что они учтут и внедрят в жизнь советы, представленные картами Таро. Карта “Маг” подсказывает, что пришло время собрать волю в кулак и реализовать давно задуманные планы. В этом процессе нет необходимости придерживаться традиционных методов, поскольку творческие идеи могут привести к новым достижениям. Карта “Верховная жрица” подчеркивает важность интуиции, которую нельзя пренебрегать. Этот аркан призывает доверять своим внутренним чувствам, а не слепо следовать словам окружающих, и внимательно проверять информацию, чтобы избежать ошибок, связанных с ложными идеями. Неделю завершает карта “Император”, которая советует Ракам прислушиваться к мудрости старшего поколения и отказаться от суеты. Все идет в правильном направлении, и поэтому важно быть ответственными и терпеливыми.

Лев

Карта “Иерофант” на начало недели призывает Львов пересмотреть свои приоритеты. Этот аркан обещает, что если они установят четкое направление и не будут уходить от выбранного пути, поддаваясь мимолетным капризам, то на их пути не будет никаких серьезных препятствий. Благоразумные советы более старшего поколения также будут полезными в достижении желаемых целей. Карта “Сила” призывает к активным действиям. Львам следует проявлять смелость, но при этом оставаться честными и неподкупными. Этот аркан символизирует большие амбиции и обещает награду для тех, кто действует достойно. Неделю завершает карта “Отшельник”, которая указывает Львам на необходимость временного отдыха и уединения. Согласно этому аркану, в это время они могут восстановить свои силы, пересмотреть свои планы, не спешить с решениями и проявлять осторожность.

Дева

Начало недели характеризуется появлением карты “Дьявол”, которая призывает Дев к осмотрительности. Важно осознавать, что они несут ответственность не только за свои действия, но и за произнесенные слова. Случайные и опрометчивые поступки могут помешать им достичь поставленных целей и сохранить хорошую репутацию. Карта “Звезда” обещает, что в жизни Дев начинают устраняться препятствия и вещи налаживаются. Положительный аркан символизирует близкое достижение желаемой цели, и для этого им пригодятся сообразительность, настойчивость и мудрые решения. Завершение недели обозначено картой “Суд”, которая предсказывает Девам избавление от проблем. По этому аркану им не составит труда защитить себя и привести к справедливости тех, кто их обижает. Однако важно помнить, что пытаться обманом добиться благополучных изменений не стоит.

Весы

В начале недели, согласно карте “Верховная жрица”, Весам следует быть готовыми к привлекательным предложениям, но не все из них стоит безоговорочно принимать. Важно прислушиваться к своим предчувствиям и избегать поспешных решений, чтобы избежать ошибок. Карта “Император” подчеркивает важность мудрости, ответственности и уверенности для Весов. Объединение этих качеств поможет им достичь новых вершин и избегать ложных путей. Важно помнить, что управление своей судьбой требует полной ответственности. Завершение недели характеризуется картой “Смерть”, которая обозначает окончание старого периода и необходимость отпустить ушедшее прошлое. Весы должны помнить, что как феникс, они могут возродиться из огня и стать сильнее. При открывании новых горизонтов важно также закрывать двери за спиной.

Скорпион

Карта “Колесо фортуны” напоминает Скорпионам о важности не отказываться от своей конечной цели, независимо от того, какие события разворачиваются. Важно сохранять верность самим себе и не спешить с решениями, особенно в ситуациях, которые кажутся неоднозначными. Согласно карте “Маг”, Скорпионам предстоит необычный и сложный путь. Они должны следовать за знаками и помнить, что не всегда нужно придерживаться установленных стандартов. Способность к нестандартному мышлению и уверенность в собственных силах помогут им достичь новых высот. В конце недели карта “Дьявол” предвещает Скорпионам непростые испытания. Этот аркан указывает на соблазны, и уход за которыми может привести их в тупик. Важно полагаться на свои лучшие качества характера и действовать осторожно.

Стрелец

В начале недели, Стрельцам стоит быть готовыми к тому, что ситуация может выйти из-под контроля. Карта “Колесо фортуны” указывает на события, на которые они не смогут сразу повлиять. Главный совет этой карты — довериться своей судьбе. Согласно карте “Императрица”, ситуация с течением недели улучшится, но для достижения поставленной цели, Стрельцам следует принять свою судьбу. Этот аркан символизирует гармонию и способность добиваться успеха мирным путем. Завершение недели обозначено картой “Маг”, призывающей Стрельцов раскрыть свой потенциал. Знания и навыки, которые они приобрели, не подведут их, главное — не бояться действовать согласно своему сердцу и прислушиваться к интуиции. Внимание к нестандартным решениям и интуитивным вдохновениям приведет к успеху.

Козерог

В начале недели, Козероги должны готовиться к возможным испытаниям. Карта “Дьявол” подчеркивает необходимость избавиться от стереотипов и устремиться вперед, отказавшись от поверхностных соблазнов. Стремясь к независимости от факторов, замедляющих их развитие, представители этого Знака смогут добиться новых успехов. Карта “Мир” сообщает о завершении проблем и трудностей. По этому аркану путь становится ясным, и нет необходимости беспокоиться о завершении начатых дел. Для Козерогов важно также найти внутреннюю гармонию, чтобы избежать ошибок и не сойти с правильного пути. Завершение недели ознаменовано картой “Дурак”, которая символизирует новые приключения и позитивные события. Однако Козерогам следует помнить о своей ответственности и не спешить приниматься за все, что приходит на пути, чтобы привлечь нужные изменения.

Водолей

В начале недели, согласно карте “Звезда”, Водолеям грядет позитивное время. Тем не менее, несмотря на это, они не должны забывать о своей ответственности. Важно сохранять свои цели и планы, не давая им изменяться, особенно наспех. Временные трудности скоро пройдут, и поэтому важно решать их с достоинством. Карта “Правосудие” предсказывает Водолеям необходимость преодолевать искушения и соблазны, которые могут отвлечь их от пути. Честность и неподкупность помогут им продолжать двигаться к победе и избегать разочарований. Карта “Дьявол” указывает на предстоящие испытания для Водолеев. Они должны быть готовы к искушениям и проверке своей стойкости. Умение вовремя приостановиться и выслушать доводы разума поможет им избежать необратимых ошибок.

Рыбы

Эта неделя обещает быть не только продуктивной, но и требовательной к ответственности. Карта “Император” говорит о потенциальных великих успехах для Рыб, однако важно помнить о своей ответственности и сохранять достоинство. Самомнение и высокомерие могут быстро сорвать новый статус и повредить репутацию. Согласно карте “Суд”, Рыбы ждет избавление от утомительных проблем. Этот аркан указывает на успешный исход судебных дел, восстановление честного имени и возможность вернуть себе уважение и репутацию. Завершение недели описано картой “Повешенный”, которая призывает Рыб несколько адаптировать свои планы. Иногда некоторые обязательства или обстоятельства могут заставить их подождать, и не стоит упускать возможность использовать время в других полезных делах.