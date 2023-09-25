Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 25 сентября по 1 октября

Советы карт Таро могут помочь укрепить уверенность в завтрашнем дне и помешать упустить свой шанс на счастье.

Еженедельный гороскоп поможет Знакам Зодиака определить свои приоритеты и избежать неожиданных трудностей, которые может подкинуть судьба.

Овен

Переход во второй месяц осени будет успешным, если вы будете действовать осмотрительно и следить за происходящим внимательно. Карта «Умеренность» призывает Овнов определить свои приоритеты, чтобы сосредоточиться на важных задачах и не теряться во второстепенных делах. Касаясь карты «Отшельник», представителям Знака следует задуматься о своем будущем, определиться с последующими проектами и разработать план действий. Это лучше всего делать, находясь в спокойной обстановке и уединении. Не следует отрицать карту «Башня». Вопреки своей репутации, она не несет негативных событий. По этой карте Овны должны быть готовы к резким изменениям в жизни. Если принять эти изменения без сопротивления и принять свою судьбу, то скоро откроются привлекательные перспективы.

Телец

Неделя для Тельцов начинается с Аркана «Дурак», что обозначает наступление перемен в их жизни. Совет этой карты заключается в том, чтобы не колебаться, однако не переоценивать свои способности. Важно выбрать правильное направление и привлечь к успеху, действуя уверенно. Аркан «Влюбленные» символизирует выбор, который не всегда связан с отношениями. По этой карте, представителям Тельца важно довериться своему сердцу и не бояться вложить усилия, даже если это потребует некоторых жертв. Эти усилия в конечном итоге оправдают себя, и их жизнь оживет новыми красками. Конец недели, обозначенный картой «Повешенный», предполагает небольшие неурядицы для Тельцов. Аркан указывает на необходимость временной приостановки дел, которая, однако, поможет переключить внимание на ранее отложенные задачи.

Близнецы

Аркан «Правосудие» обещает успех Близнецам, но только при условии, что они будут дисциплинированными и не будут отклоняться от выбранного пути. Гарантом успеха будут честность и способность принимать разумные решения. В карте «Луна» присутствуют элементы догадок и сомнений, с которыми Близнецам следует бороться. Этот аркан призывает не теряться в неверном направлении и быть смелыми, чтобы преодолеть внутренние колебания и найти путь к счастью. Аркан «Дурак» подразумевает, что у Близнецов будет триумф, если они не разглашают свои планы и подходят к своей работе с ответственностью и осторожностью. Важно не сомневаться в своих способностях и при этом помнить о необходимости действовать ответственно.

Рак

В конце сентября Раков ожидают значительные изменения. Карта «Смерть» указывает на необходимость прощания с прошлым, которое может оказаться помехой для дальнейшего развития и продвижения. Согласно карте «Маг», пришло время использовать свои таланты и знания. Эта карта подчеркивает возможности, которые станут доступными, если представители этого знака смело выйдут из тени и проявят себя. Завершающий неделю аркан «Правосудие» напоминает Ракам о важности честности. Если они будут ответственно относиться ко всем аспектам своей жизни и не будут идти на компромиссы с совестью, то не будет проблем, с которыми они не смогут справиться.

Лев

В начале недели Львам следует избегать самонадеянности, согласно карте «Дурак». Этот аркан призывает к осторожности и внимательности, чтобы не попасть в ловушку судьбы и не стать жертвами своей недальновидности. Согласно карте «Звезда», Львы имеют возможность избавиться от проблем и забот. Позитивный сигнал карты указывает на ясный путь вперед, что означает, что они могут смело продолжать свои планы и верить в успех. Завершающий неделю аркан «Луна» подчеркивает важность доверия собственной интуиции у Львов, а не слухам. Умение вовремя остановиться поможет избежать неприятных ситуаций и возможных интриг.

Дева

Карта «Отшельник», встречающая Дев на начало недели, призывает к размышлениям и осторожному планированию. Этот аркан подчеркивает важность избавления от иллюзий и необходимость обладать терпением, чтобы привлечь благоприятные изменения в жизни, вместо поспешных решений. Карта «Маг» указывает на благоприятное время, в котором не стоит затягивать. Для Дев это период, когда активность и готовность к ответственности помогут им обрести счастье. Согласно карте «Колесница», представители этого знака могут быть уверенными в том, что удача на их стороне. Этот аркан призывает не медлить с действиями и полагаться на свои знания и разумные решения.

Весы

На этой неделе Весы ожидает очень успешный период. Карта «Звезда» предсказывает завершение трудностей и ясный путь вперед. Совет этой карты заключается в том, чтобы не бросать начатое дело и уверенно двигаться к своим мечтам. Аркан «Колесница» в раскладе указывает на активное участие и работу. Для Весов наступает время сделать решительный скачок, завершить начатые дела и заслужить заслуженное вознаграждение за свои усилия. Карта «Умеренность» напоминает о необходимости замедлить темп и доверять своей интуиции. Это поможет избежать ловушек судьбы и не попасть под влияние манипуляторов.

Скорпион

На начало недели, карта “Иерофант” напоминает Скорпионам о важности не торопиться с решениями. Согласно этой карте, ключевым является способность отделить важное от второстепенного, чтобы не упустить драгоценное время и продвигаться к своим целям. Аркан “Дурак” символизирует случайность, которая может помочь Скорпионам преодолеть трудности и привнести в жизнь позитивные изменения. Основное требование заключается в неотклонении от ответственности и сохранении осторожности в действиях. Неделю завершает карта “Солнце”, которая означает, что проблемы уходят, и Скорпионы могут открывать новые возможности. Эта карта символизирует благоприятный момент, когда можно с уверенностью браться за амбициозные проекты и не бояться неудач.

Стрелец

У Стрельцов неделя начнется с карты “Колесо фортуны”, которая указывает на неожиданные события, которые нельзя предотвратить. Лучшим подходом будет спокойное наблюдение и анализ. Выработанные выводы помогут привлечь счастье и избежать возможных проблем. Аркан “Луна” символизирует внутренние страхи и сомнения, которые могут мешать в принятии верных решений. Стрельцам рекомендуется доверять своей интуиции и уверенно двигаться вперед, чтобы найти выход из сложных ситуаций. По карте “Колесница” приходит время решительных действий. Этот аркан означает готовность бороться за свое счастье и удачу, поэтому медлить и сомневаться в своих способностях не стоит.

Козерог

Козероги, в начале недели, могут смело заниматься запланированными делами согласно карте “Звезда”. Этот аркан символизирует удачу и процветание, поэтому действовать можно без опасений. В середине недели, судя по карте “Повешенный”, возможны некоторые трудности. Этот аркан призывает Козерогов переключить внимание на второстепенные задачи, если основные дела по каким-то причинам замедляются. По карте “Императрица” наступает период расцвета. Козероги могут оставить проблемы и сомнения в прошлом, смело двигаться в направлении своего счастья и не сомневаться в своем успехе. Главное — не спешить и внимательно следить за происходящим.

Водолей

На начало недели, согласно карте “Луна”, Водолеям потребуется не только обращать внимание на детали, но и иметь способность предвидеть возможные неприятности. Важно доверять своей интуиции, а не слухам и наваждениям. Карта “Влюбленные” в раскладе представляет неизбежные изменения для Водолеев. В этот период они столкнутся с важным выбором, который нельзя будет отменить, поэтому важно действовать осторожно и обдуманно. По карте “Колесо фортуны”, Водолеев ожидают позитивные новые приключения. Чтобы успешно справиться с ними, важно не спешить и оценить обстановку.

Рыбы

На начало недели, согласно карте “Влюбленные”, Рыбы столкнутся с некоторыми вызовами. Этот аркан указывает на необходимость принятия решительных действий, которые помогут улучшить их жизнь. Однако, прежде чем это сделать, Рыбы должны быть готовы к некоторым трудностям. Карта “Колесница” указывает на новые возможности, которые могут привести к успеху и признанию для Рыб. Совет данной карты заключается в том, чтобы не медлить и начать работу, но при этом осторожно делиться своими планами с проверенными людьми. Завершает неделю карта “Отшельник”, которая предостерегает Рыбы от опрометчивых действий. Этот аркан предлагает им время для отдыха и размышлений о будущем, и, важно отметить, что он не предвещает неприятностей, если будут приняты разумные решения.