Худшие жены по знаку Зодиака - астрологи рассказали, с кем тяжело строить семью

Не все женщины видят свою жизнь в роли матери или примерной жены, значительное количество девушек отдает предпочтение саморазвитию или карьере. Кро...

Рассказываем, на ком лучше не жениться.

Об этом пишет МЕТА.

Козерог

Это очень упрямые личности, которые не привыкли поступаться принципами и личным мнением ради кого-то. Они очень консервативны и не любят перемен, также Козероги требуют надежности. Они любят двигаться вперед по карьерной лестнице, поэтому не готовы пожертвовать саморазвитием ради создания семьи. Никто не сможет "подмять" Козерогов под себя.

Рыбы

Это очень живой и активный знак, и хотя они ради семьи способны пойти на все, у Рыб также есть свои капризы. В частности им нужно реализовывать свои креативность и творческий потенциал. Это не те женщины, которые будут все свое время будут проводить на кухне или за уборкой, и даже самый заботливый и любимый мужчина не заставит их выполнять роль домохозяйки.

Телец

Тельцы - это знак, который ценит стабильность и удобство. Пока они есть в их жизни, с такими женщинами будет несложно и приятно общаться. Однако даже небольшие неурядицы способны испортить им настроение. Если их комфорту что-то будет угрожать, они мигом превратятся в живую агрессию.