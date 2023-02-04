Как привязать к себе удачу: советы каждому знаку Зодиака

Вы можете пользоваться зодиакальными талисманами удачи, но от них не очень много толку, если ваши действия идут вразрез с удачей. Настало время изменить свое отношение к жизни и привычки.

Овен

Овнам чаще всего мешает их неусидчивость и импульсивность. Для привлечения и сохранения удачи астрологи советуют Овнам периодически замедляться. Можно попробовать медитировать, а также общаться почаще со спокойными людьми, которые предпочитают в свободно от работы время о ней не говорить.

Телец

Тельцам для привлечения удачи стоит перестать стремиться к невозможному и давать себе возможность отдыхать. Также нужно заниматься поисками вдохновения, потому что периодически Тельцы теряют связь с миром и не могут настроиться на рабочий лад. Мотивация для них является главным источником удачи.

Близнецы

Проблема Близнецов в том, что они часто надеются на то, что их план сработает, однако, они по какой-то причине никогда не разрабатывают запасной план, хотя стоило бы. Дело в том, что Близнецы слишком самонадеянны и думают, что ничего не может пойти не так. Порой они ошибаются, что становится причиной проблем.

Рак

Ракам стоит концентрироваться на чем-то одном. Эти люди часто берутся за несколько дел, либо пытаются развиваться в нескольких сферах одновременно, причем в равной степени. Ракам для сохранения удачи нужно просто правильно распределять дела и в целом расставлять приоритеты.

Лев

Львам нужно не бояться принимать чужую помощь, забыв о своей гордости. Нет ничего сложного или страшного в том, чтобы сказать: «Я не могу справиться сам/сама. Помоги мне». Для этого и созданы друзья, родственники, вторая половинка. Львам нужно помнить, что один в поле не воин. По крайней мере, не всегда.

Дева

Девы крайне часто нервничают, причем вообще без повода. Они паникуют и страдают фатализмом. Это и отпугивает от них удачу. По этой причине им стоит окружать себя оптимистами и как можно меньше находиться в уединении. Когда никого рядом нет, в голову к девам лезут дурные мысли отпугивающие фортуну. Еще Девам нужно развивать усидчивость и обрести терпение.

Весы

Все, что нужно Весам — люди вокруг и рядом. Когда рядом есть тот, кто разделяет их страсть или помогает морально справляться с трудностями, это дорогого стоит. Также астрологи настоятельно советуют Весам верить своей интуиции, так как она довольно часто помогает им принимать важные решения.

Скорпион

Скорпионам нужно перестать пускать пыль в глаза окружающим. Если добиваться успеха, то ради себя и своих близких, а не ради того, чтобы кто-то восхищался их достижениями. Гордыня часто мешает Скорпионам привлекать удачу, но если они станут чуть проще, жизнь заиграет новыми красками, да и в целом жить станет в разы проще.

Стрелец

Стрельцам удачу приносит умение фокусироваться за текущей задаче. Они часто откладывают дела на потом, за что всегда расплачиваются удачей. Если есть важный проект или задача, нужно заниматься этим сразу. Откладывать что-то на потом точно не стоит. Накопленные дела лишают Стрельцов свободного времени и хорошего настроения, а значит и удачи.

Козерог

Козероги играют в недоступность, не подпуская к себе людей. Они делают это не просто так, а потому что не не могут им довериться на сто процентов. Возможно, им стоит стать чуть более открытыми — хотя бы с теми. Кто уже доказал свою преданность, честность и доброту намерений.

Водолей

Водолеев удача очень любит, но эти люди ошибочно думают, что она с ними всегда и везде. По этой причине они часто рискуют, причем ставя на кон абсолютно всё. Этого делать точно не стоит. Чуть больше осторожности сделает этих людей куда более успешными. Нужно ценить удачу и не относиться к ней так, словно она обязана быть рядом.

Рыбы

Рыбам стоит перестать рассказывать посторонним людям о своих чувствах, эмоциях и планах на будущее. Это довольно успешные, красивые и притягательные люди. Поэтому у них есть много врагов. Нужно научиться различать недоброжелателей и друзей, чтобы лучше понимать, кому можно доверять, а кому нет.