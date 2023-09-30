Какие важные перемены принесет октябрь знакам Зодиака

Овен

Вы находитесь на важном этапе жизни, который касается будущего ваших отношений. Вам нужно понять, где уже нужно поставить точку, а где - приложить силы, чтобы это привело к новому рождению. Убедитесь, что у вас есть ресурсы для поддержки себя в период перемен, так как вам будут нужны эмоциональный интеллект и проницательность.

Телец

В последнее время вы чувствуете себя совершенно другим человеком. Ваше тело станет главным приоритетом, особенно в октябре. Вам нужно создать пространство для ваших повседневных привычек, чтобы рядом было все, что вам нужно. Подумайте об очищении и отказе от того, что себя изжило. Выработайте новые модели поведения, которые будут вас подпитывать.

Близнецы

В октябре самое время заняться творчеством, так как это позволит улучшить свои дни и завершить просроченную работу. Вдохновение сотворит чудеса с вашим психическим здоровьем. Помните, что не стоит привязываться к результату. Расставьте приоритеты в своем пространстве. Плывите по течению и получайте удовольствие.

Рак

В середине осени вас ждут поворотные перемены в близких отношениях. Но не спешите с выводами о самых худших сценариях. Некоторые изменения будут иметь решающее значение для вашего исцеления и роста. Особенно важно это будет для развития тех отношений, которые вам больше нужны в жизни.

Лев

Вы приближаетесь к важному финалу и поворотному моменту в своей работе и жизненном направлении, и станете более чувствительными к динамике вашего повседневного окружения. Вокруг вас начнет все меняться и причиной тому станет то, что вы перерастаете свои привычки и хотите чего-то совсем другого.

Дева

Люди находятся постоянно в движении, и вы тоже. Хотя в октябре вам будет казаться, что вы лучше ощущаете свое место в мире и знаете свои личные убеждения, ценности и принципы. Если вам не хватает какого-то понимания, то отправляйтесь в путешествие, чтобы научиться новому взгляду на вещи. Это позволит приобрести нужные ресурсы и установить границы, необходимые для хорошей жизни.

Весы

Для вас октябрь в этом году станет началом чего-то важного, кульминация чего продолжится весной 2024 года. Вам придется учитывать свое личное соответствие и искренность в любой ситуации. То, над чем вы работали последние полтора года, начнет проясняться. Замкните петлю переживаний, проведите важные прощания - попытки избежать этого не означают, что финал не произойдет.

Скорпион

Одним из проявлений глубокой внутренней работы является необходимость внедрить то, что может показаться разными частями вашего существа. Вам предстоит месяц задумчивости и стоит больше уделить времени здоровью. Это может быть забота о вашем физическом здоровье, а также о психическом и духовном. В ваших значимых отношениях явно произойдет что-то важное.

Стрелец

Вы почувствуете желание отправится в новые места, где сможете встречаться с людьми и делиться тем, что у вас есть. Этот период продлится у вас до весны 2024 года. Сейчас очень важно, чтобы вы стали неотъемлемой частью того, что вам небезразлично. Некоторые ценности и убеждения уйдут из вашей жизни.

Козерог

В вашей карьере и в размышлениях о жизни будет происходить мощное очищение и одновременно - расцветание. У вас было достаточно времени, чтобы узнать, что вами движет, что приносит радость и облегчает творческий процесс. Не стоит недооценивать важность ваших переживаний, когда дело касается выбора. Чувство удовольствия станет показателем правильности выбранного вами направления.

Водолей

Вы в октябре будете одержимы изучением чего-то нового, что изменит некоторые ваши фундаментальные убеждения. Стоит ожидать эффект домино, которые изменит вашу жизнь и весь мир вокруг вас. Это очень увлекательно - менять свое мнение о вещах, которые вы считали стабильной реальностью. Пришло время отпустить прошлое, о котором вы интенсивно думали последние полтора года.

Рыбы

Избегание чего-либо не приводит к его исчезновению. На самом деле, когда вы обходите что-то стороной, все становится более важным, чем есть на самом деле. Иногда самое важное - проявить себя в какой-либо ситуации. Даже если вы чувствуете, что не можете идти или не знаете, как это лучше всего сделать.