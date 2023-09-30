Какие важные перемены принесет октябрь знакам Зодиака

К каким изменениям стоит готовиться каждому знаку Зодиака в октябре?
Об этом пишет Chatelainе.
Вы находитесь на важном этапе жизни, который касается будущего ваших отношений. Вам нужно понять, где уже нужно поставить точку, а где - приложить силы, чтобы это привело к новому рождению. Убедитесь, что у вас есть ресурсы для поддержки себя в период перемен, так как вам будут нужны эмоциональный интеллект и проницательность.
В последнее время вы чувствуете себя совершенно другим человеком. Ваше тело станет главным приоритетом, особенно в октябре. Вам нужно создать пространство для ваших повседневных привычек, чтобы рядом было все, что вам нужно. Подумайте об очищении и отказе от того, что себя изжило. Выработайте новые модели поведения, которые будут вас подпитывать.
В октябре самое время заняться творчеством, так как это позволит улучшить свои дни и завершить просроченную работу. Вдохновение сотворит чудеса с вашим психическим здоровьем. Помните, что не стоит привязываться к результату. Расставьте приоритеты в своем пространстве. Плывите по течению и получайте удовольствие.
В середине осени вас ждут поворотные перемены в близких отношениях. Но не спешите с выводами о самых худших сценариях. Некоторые изменения будут иметь решающее значение для вашего исцеления и роста. Особенно важно это будет для развития тех отношений, которые вам больше нужны в жизни.
Вы приближаетесь к важному финалу и поворотному моменту в своей работе и жизненном направлении, и станете более чувствительными к динамике вашего повседневного окружения. Вокруг вас начнет все меняться и причиной тому станет то, что вы перерастаете свои привычки и хотите чего-то совсем другого.
Люди находятся постоянно в движении, и вы тоже. Хотя в октябре вам будет казаться, что вы лучше ощущаете свое место в мире и знаете свои личные убеждения, ценности и принципы. Если вам не хватает какого-то понимания, то отправляйтесь в путешествие, чтобы научиться новому взгляду на вещи. Это позволит приобрести нужные ресурсы и установить границы, необходимые для хорошей жизни.
Для вас октябрь в этом году станет началом чего-то важного, кульминация чего продолжится весной 2024 года. Вам придется учитывать свое личное соответствие и искренность в любой ситуации. То, над чем вы работали последние полтора года, начнет проясняться. Замкните петлю переживаний, проведите важные прощания - попытки избежать этого не означают, что финал не произойдет.
Одним из проявлений глубокой внутренней работы является необходимость внедрить то, что может показаться разными частями вашего существа. Вам предстоит месяц задумчивости и стоит больше уделить времени здоровью. Это может быть забота о вашем физическом здоровье, а также о психическом и духовном. В ваших значимых отношениях явно произойдет что-то важное.
Вы почувствуете желание отправится в новые места, где сможете встречаться с людьми и делиться тем, что у вас есть. Этот период продлится у вас до весны 2024 года. Сейчас очень важно, чтобы вы стали неотъемлемой частью того, что вам небезразлично. Некоторые ценности и убеждения уйдут из вашей жизни.
В вашей карьере и в размышлениях о жизни будет происходить мощное очищение и одновременно - расцветание. У вас было достаточно времени, чтобы узнать, что вами движет, что приносит радость и облегчает творческий процесс. Не стоит недооценивать важность ваших переживаний, когда дело касается выбора. Чувство удовольствия станет показателем правильности выбранного вами направления.
Вы в октябре будете одержимы изучением чего-то нового, что изменит некоторые ваши фундаментальные убеждения. Стоит ожидать эффект домино, которые изменит вашу жизнь и весь мир вокруг вас. Это очень увлекательно - менять свое мнение о вещах, которые вы считали стабильной реальностью. Пришло время отпустить прошлое, о котором вы интенсивно думали последние полтора года.
Избегание чего-либо не приводит к его исчезновению. На самом деле, когда вы обходите что-то стороной, все становится более важным, чем есть на самом деле. Иногда самое важное - проявить себя в какой-либо ситуации. Даже если вы чувствуете, что не можете идти или не знаете, как это лучше всего сделать.