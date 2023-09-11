Любовный гороскоп для всех знаков на 11-17 сентября: проведите больше времени с любимыми

На этой неделе главными станут взаимоотношения между партнерами и в семье.

На этой неделе главными станут взаимоотношения между партнерами и в семье. От серьезных решений стоит воздержаться, особенно если есть сомнения. Это тот период, когда окончательное принятие решений нужно откладывать как можно дольше.

Об этом пишет МЕТА.

Овен

На этой неделе самыми гармоничными днями для влюбленных Овнов обещают стать понедельник и вторник. Возможно, свидание в это время потребует дополнительных трат. В субботу и воскресенье судьба может устроить счастливой паре небольшой тест на умение уступать друг другу и согласовывать свои действия.

Телец

Начало этой недели станет для влюбленных Тельцов ярким и волнующим, понедельник и вторник могут оказаться для них запоминающимися. Но это не те дни, когда строятся стабильные отношения на базе общих интересов и убеждений. Тельцам, мечтающим именно о них, лучше проявить активность в среду и четверг.

Близнецы

Близнецам стоит вычеркнуть из любовного календаря этой недели среду и четверг (исключение - стабильные дружные пары, живущие вместе и объединенные не только романтическими чувствами). Самыми гармоничными днями для свиданий станут понедельник и вторник. Уик-энд может принести неоднозначные ситуации.

Рак

В будние дни этой недели Ракам не стоит обольщаться своей любовной идиллией и связанными с ней грандиозными надеждами. Не исключено, что гармония отношений будет чем-то подпорчена и долгожданный период с пятницы по воскресенье пройдет в менее благополучной и однозначной эмоциональной атмосфере.

Лев

Эта неделя начнется для влюбленных Львов феерически. В понедельник и вторник им будет нелегко сдерживать свои чувства и скрывать ожидания от ситуации, трудно устоять против искушения. Они будут очень привлекательны, могут получить подарок или приятный сюрприз. Есть шанс на продолжение в уик-энд.

Дева

На этой неделе Девам лучше не смешивать романтические приключения и важные разговоры. Для приятного свидания и любви-праздника больше подходят понедельник и вторник, а для диалога на важную тему лучше выбрать среду или четверг. В субботу и воскресенье нежелательно попадать в двойственные ситуации.

Весы

Эта неделя стартует для влюбленных Весов с приятных эмоций. Отличный импульс для дальнейших действий им дадут понедельник и вторник. Но настоящий карт-бланш на свои активные действия Весы получат в выходные. Проявляя инициативу, им стоит осторожнее будить в своем партнере знакомых «спящих демонов».

Скорпион

На этой неделе у влюбленных Скорпионов будет больше шансов на приятное общение с объектом симпатий, если они будут чаще жертвовать своими личными привычками и самолюбием ради гармонии отношений. Подстраиваться к внешним условиям или к прихотям своей пассии им придется особенно активно в выходные.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что для их романтических планов может оказаться не слишком подходящей середина этой недели. Если вас не привлекает перспектива говорить с любимым человеком о своих производственных делах или житейских проблемах, постарайтесь не планировать свидание на среду и четверг.

Козерог

Эта неделя готовит влюбленным Козерогам целый спектр разнообразных эмоций и они вправе сами выбрать, что им больше по душе. Самыми гармоничными днями окажутся среда и четверг, самыми волнующими и яркими будут понедельник и вторник, а потенциальные проблемы могут появиться в субботу и воскресенье.

Водолей

В начале этой недели Водолеям нелегко устоять против флюидов привлекательности, исходящих от объекта симпатий. Им стоит быть готовыми к волнениям, так как запас романтических сюрпризов в отношениях еще не исчерпан. Если эмоции в очередной раз вышли из берегов, можно заново найти баланс в выходные.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что на этой неделе им не всегда будет легко справиться с эмоциями и не всегда удастся диктовать правила. Часто придется подстраиваться к обстановке, жертвуя частью своих планов или принципов. В среду и четверг не стоит отказываться от разговора, предложенного партнером.