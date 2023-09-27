Астролог назвал четыре знака Зодиака, для которых октябрь будет не лучшим месяцем этого года.
Об этом пишет МЕТА.
Как рассказали эксперты по звездам, сложная ситуация будет у Овнов, Раков, Львов и Козерогов. Впрочем, представителям этих знаков стоит знать, что полоса сложностей будет недолгой и, если вы с достоинством выдержите все испытания, вас ждет щедрое вознаграждение от Вселенной. Важно верить в свои силы и доверять своей интуиции. Не бойтесь также обращаться за помощью к друзьям и близким.
У Овнов могут разрываться связи, контракты, наблюдаются финансовые проблемы, а также их могут уволить с работы. В отношениях будет не меньше проблем – развод, суды, следствия.
На втором месте – Раки. Особенно в семейной жизни будет не так все хорошо, как хотелось бы. В октябре они могут упасть на самое дно.
Львы могут поссориться с близкими людьми. Аккуратными следует быть в общении с родителями второй половинки. Также Львов могут ограбить.
Все сложно и у Козерогов. Могут возникать проблемы с начальством, трудности с достижением результата, неблагоприятное вложение денег, особенно в недвижимость. Кроме того, будут неудачными открытые противостояния.