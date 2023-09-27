Для четырех знаков Зодиака октябрь будет не лучшим месяцем.

Астролог назвал четыре знака Зодиака, для которых октябрь будет не лучшим месяцем этого года.

Об этом пишет МЕТА.

Как рассказали эксперты по звездам, сложная ситуация будет у Овнов, Раков, Львов и Козерогов. Впрочем, представителям этих знаков стоит знать, что полоса сложностей будет недолгой и, если вы с достоинством выдержите все испытания, вас ждет щедрое вознаграждение от Вселенной. Важно верить в свои силы и доверять своей интуиции. Не бойтесь также обращаться за помощью к друзьям и близким.

У Овнов могут разрываться связи, контракты, наблюдаются финансовые проблемы, а также их могут уволить с работы. В отношениях будет не меньше проблем – развод, суды, следствия.

На втором месте – Раки. Особенно в семейной жизни будет не так все хорошо, как хотелось бы. В октябре они могут упасть на самое дно.

Львы могут поссориться с близкими людьми. Аккуратными следует быть в общении с родителями второй половинки. Также Львов могут ограбить.

Все сложно и у Козерогов. Могут возникать проблемы с начальством, трудности с достижением результата, неблагоприятное вложение денег, особенно в недвижимость. Кроме того, будут неудачными открытые противостояния.