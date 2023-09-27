Меню
Все разделы

Начинается "черная полоса": астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут проблемы

15:02, Сегодня
Гороскоп
составление гороскопа фото
Фото: pixabay.com
Для четырех знаков Зодиака октябрь будет не лучшим месяцем.

Астролог назвал четыре знака Зодиака, для которых октябрь будет не лучшим месяцем этого года.

Об этом пишет МЕТА. 

Как рассказали эксперты по звездам, сложная ситуация будет у Овнов, Раков, Львов и Козерогов. Впрочем, представителям этих знаков стоит знать, что полоса сложностей будет недолгой и, если вы с достоинством выдержите все испытания, вас ждет щедрое вознаграждение от Вселенной. Важно верить в свои силы и доверять своей интуиции. Не бойтесь также обращаться за помощью к друзьям и близким.

У Овнов могут разрываться связи, контракты, наблюдаются финансовые проблемы, а также их могут уволить с работы. В отношениях будет не меньше проблем – развод, суды, следствия.

На втором месте – Раки. Особенно в семейной жизни будет не так все хорошо, как хотелось бы. В октябре они могут упасть на самое дно.

Львы могут поссориться с близкими людьми. Аккуратными следует быть в общении с родителями второй половинки. Также Львов могут ограбить.

Все сложно и у Козерогов. Могут возникать проблемы с начальством, трудности с достижением результата, неблагоприятное вложение денег, особенно в недвижимость. Кроме того, будут неудачными открытые противостояния.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white