Подробный гороскоп на неделю: что ждет каждый из знаков Зодиака с 18 по 24 сентября

Кто-то будет вынужден отказаться от самого любимого в жизни, некоторые уйдут с должности, а несколько представителей Зодиакального созвездия вынуждены будут претерпеть эмоциональные качели своих вторых половинок. Заинтриговали? Тогда читайте, что ждет именно вас.
Об этом пишет МЕТА.
В решении рабочих моментов прибавьте энтузиазма. Не бойтесь рисковать и делиться новыми идеями. Вас ждет успех на любовном фронте!
Не бойтесь препятствий на пути к мечте. Она вот-вот должна сбыться. Вы будете на седьмом небе от счастья, однако нужно приложить немного больше усилий и не жалеть о потраченных денежных средствах.
На работе ожидаются кардинальные изменения: возможно, придет новый руководитель или вы будете вынуждены покинуть должность. Не огорчайтесь, потому что все, что не случается – к лучшему.
Всплеск эмоций, охвативших в последнее время Раков, будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В разговоре с ними следует постараться избежать откровенности.
Рационально распределяя энергию, можно будет изменить к лучшему свой социальный статус.
Девам не удастся решить даже привычные задачи, обычно не вызывавшие трудностей. Физическая работа на этой неделе кажется особенно утомительной.
Любые ваши решения, касающиеся денег, должны быть обдуманными и взвешенными, даже если речь идет о незначительной сумме.
Ваши действия будут казаться хаотичными, но результат дадут хороший. Родственники будут гордиться вами, а вторая половинка сделает необычный подарок.
Благоприятная неделя с точки зрения личных отношений, вы прекрасно ладите с близкими, разногласия и споры остаются в прошлом. Можно планировать общие дела, обсуждать вопросы будущего.
Спорные финансовые и имущественные вопросы решатся в вашу пользу. В любовных отношениях лучше держать язык за зубами, чтобы не наговорить лишнего.
Водолеям рекомендуют расслабляться и обогащаться новым опытом. Не нужно вмешиваться в чужие проблемы или вникать в чьи-то амбициозные идеи.
Вам придется отказаться от любимого в жизни. Под угрозу “исчезновения” попадут вкусные пирожные, приятное хобби или даже друг детства. Судьба проверяет вас и вы обязательно сдадите этот экзамен.