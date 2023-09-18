Подробный гороскоп на неделю: что ждет каждый из знаков Зодиака с 18 по 24 сентября

Астрологи обещают, что на этой неделе каждый из знаков Зодиака будет вынужден пройти через испытание судьбы.

Кто-то будет вынужден отказаться от самого любимого в жизни, некоторые уйдут с должности, а несколько представителей Зодиакального созвездия вынуждены будут претерпеть эмоциональные качели своих вторых половинок. Заинтриговали? Тогда читайте, что ждет именно вас.

Об этом пишет МЕТА.

Овен

В решении рабочих моментов прибавьте энтузиазма. Не бойтесь рисковать и делиться новыми идеями. Вас ждет успех на любовном фронте!

Телец

Не бойтесь препятствий на пути к мечте. Она вот-вот должна сбыться. Вы будете на седьмом небе от счастья, однако нужно приложить немного больше усилий и не жалеть о потраченных денежных средствах.

Близнецы

На работе ожидаются кардинальные изменения: возможно, придет новый руководитель или вы будете вынуждены покинуть должность. Не огорчайтесь, потому что все, что не случается – к лучшему.

Рак

Всплеск эмоций, охвативших в последнее время Раков, будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В разговоре с ними следует постараться избежать откровенности.

Лев

Рационально распределяя энергию, можно будет изменить к лучшему свой социальный статус.

Дева

Девам не удастся решить даже привычные задачи, обычно не вызывавшие трудностей. Физическая работа на этой неделе кажется особенно утомительной.

Весы

Любые ваши решения, касающиеся денег, должны быть обдуманными и взвешенными, даже если речь идет о незначительной сумме.

Скорпион

Ваши действия будут казаться хаотичными, но результат дадут хороший. Родственники будут гордиться вами, а вторая половинка сделает необычный подарок.

Стрелец

Благоприятная неделя с точки зрения личных отношений, вы прекрасно ладите с близкими, разногласия и споры остаются в прошлом. Можно планировать общие дела, обсуждать вопросы будущего.

Козерог

Спорные финансовые и имущественные вопросы решатся в вашу пользу. В любовных отношениях лучше держать язык за зубами, чтобы не наговорить лишнего.

Водолей

Водолеям рекомендуют расслабляться и обогащаться новым опытом. Не нужно вмешиваться в чужие проблемы или вникать в чьи-то амбициозные идеи.

Рыбы

Вам придется отказаться от любимого в жизни. Под угрозу “исчезновения” попадут вкусные пирожные, приятное хобби или даже друг детства. Судьба проверяет вас и вы обязательно сдадите этот экзамен.