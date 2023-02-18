Представителей трех знаков Зодиака вскоре ждут неудачи и разочарования

Близнецы

Астрологи говорят, что некоторые непредвиденные события замедлят проекты Близнецов и поставят его перед большим трудом. Большую часть времени он будет ощущать нервозность и эмоциональную нестабильность.

Сейчас для Близнецов не лучшее время для принятия решений по вашему профессиональному будущему.

Стрелец

Непростой период ждет и знак Стрельца. Следующие несколько дней будут загружены проблемами в отношениях и конфликтами. Что бы он ни делал, поступки этого знака не понравятся другим. Астрологи приглашают его сделать шаг назад, чтобы определить источник конфликта и ограничить его последствия.

Кроме того, Стрельцам не стоит доверять всем. У некоторых злых людей в этом месяце будет соблазн воспользоваться его добротой.

Водолей

В ближайшие дни звезды подготовили для Водолеев необычные осложнения. Этому знаку придется быть очень аккуратным в отношениях, ведь некоторые разногласия могут возникнуть внутри пары и создать ненужное напряжение.

На работе этот знак, несмотря на множество предоставленных ему возможностей, не схватится за них и утонет в лени и упрямстве. Звезды предлагают ему поработать над собой, чтобы провести следующие несколько дней более продуктивно, чтобы не упустить возможности.