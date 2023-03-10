Проблемы ворвутся в жизнь трех знаков Зодиака уже скоро — астрологи

Уже в ближайшие дни жизнь трех знаков Зодиака может испортить тотальное невезение. Их ждет ураган из проблем, ссор и потерь.

Кому стоит опасаться и как избежать неприятностей — читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Астрологи считают, что до конца недели Девам придется взвалить на себя много работы. Вы будете выполнять чужие обязанности и не сможете позволить себе отдыхать. Проблемы на работе могут сказаться и на личной жизни.

Девы могут сильно поссориться со своей второй половинкой, так как она будет обделена вниманием. Постарайтесь не терять связь с любимым человеком. Не забывайте о том, что проблемы на работе не нужно тянуть в дом. Оставляйте весь негатив за дверью и не нагружайте им других людей.

Раки

Ближайшие дни могут принести Ракам серьезные конфликты. Вы можете много спорить из-за пустяков. Однако терпение окружающих не железное, ваши придирки сильно раздражают людей. Астрологи советуют Ракам сбавить обороты и научиться сдерживать свои негативные эмоции.

На выходных представители этого знака рискуют нарваться на жесткую критику от друзей. Близкие люди решат высказать Ракам все, что они думают. Если хотите избежать ссоры, постарайтесь узнать причины недовольств друзей и все исправить до того, как они решат устроить вам «разбор полетов».

Водолей

Ураган из проблем принесет немало огорчений Водолеям. В один момент все начнет валиться из рук, все планы пойдут под откос. Помимо этого, астрологи считают, что Водолеи могут потерять что-то очень важное. Это может быть документ, а может быть какое-то украшение или ключи.

Невнимательность и грусть сделают Водолеев еще более уязвимыми. Вы рискуете начать тонуть в своей печали. Однако все можно исправить. Астрологи советуют Водолеям не молчать о своих проблемах. Просите о помощи, признавайте свои ошибки и не бойтесь казаться слабыми. Обязательно найдется тот, кто протянет руку помощи.