Стрельцов ждут новые испытания, а Раков - приключения: гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2023 года

Подробный и точный гороскоп Таро на 20 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака от эзотерика Елены Кузьмич, передает ТСН.
Карта дня "Дьявол"
Впереди – немало соблазнов. Только вы знаете, стоит им поддаться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви следует поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вас ждут многочисленные победы. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе действуйте активнее.
Карта дня "Паж кубков"
Откройте ваше сердце. В отношениях вас ждут новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.
Карта дня "Двойка пентаклей"
Следует найти баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. А на работе пора начать новый проект.
Карта дня "Девятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях будет тяжело, а на работе не делайте что-то вместо других людей.
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе и в любовных отношениях.
Карта дня "Тройка мечей"
Осторожно вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте свои эмоции.
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В отношениях ждите новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушивайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов – к голосу сердца.
Карта дня "Отшельник"
Сейчас время для уединения. В отношениях следует взять паузу, а на работе – отгул или отпуск.