Трем знакам Зодиака среди женщин не везет в любви

Кто эти одиночки и почему все так?

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Это очень ответственный знак Зодиака, который привык все решать и за себя и за партнера. Сильной половине человечества очень не нравится, когда женщины открыто принимают за них решение. Чаще всего у них это вызывает злость и желание сбежать. Под таким давлением вряд ли вам удастся что-то получить от партнера. Поэтому они сбегают от женщин-Рыб и, как правило, уже не возвращаются.

Близнецы

Во время конфетно-букетного периода женщины-Близнецы очень легкие на подъем и веселые. Мужчинам комфортно находиться рядом с ними. Вот только, когда дело доходит до семейных отношений и быта, представительницы этого зодиакального созвездия начинают скучать и докучать мужу претензиями и упреками. А, как известно, мужчины «погибают» из-за упреков, теряют свою мужскую силу.

Стрелец

На самом деле, женщины-Стрельцы очень привлекают мужчин, они к ним тянутся. Однако у них есть один «минус». Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, вовсе не признают быт. Они не будут готовить, стирать, убирать. Если мужчина согласится взять эту роль на себя — будет им счастье, а если нет — то итог таких отношений очевиден.