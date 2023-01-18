Три знака Зодиака потеряют голову от любви уже на этой неделе

Рожденные под этими знаками люди обретут счастье в любви.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс найти любовь или укрепить имеющиеся отношения на текущей неделе — до 22 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди обретут счастье в любви.

Знаки Зодиака, которые скоро влюбятся

Много любви и удачи в любовных делах на текущей неделе ждут Близнецов. Самыми благоприятными днями для них астрологи называют среду, субботу и воскресенье. Обаяние Близнецов в эти дни будет на высшем уровне. Именно оно поможет одиноким представителям данного знака найти свою вторую половинку, а заодно и повысить самооценку.

Об этом пишет УНИАН.

Укрепить взаимоотношения с партнером в указанный период смогут Стрельцы. До 22 января им пойдет на пользу проведенное время вместе с семьей. Тем же представителям знака, кто находится в активном поиске, стоит помнить о своей вспыльчивости и стараться ею управлять.

Более привлекательными для противоположного пола станут Козероги. Их ждут новые знакомства, которые могут перерасти в нечто романтическое и увлекательное. Самое время для того, чтобы с головой нырнуть в этот поток страсти и эмоций. Пора снять эмоциональное напряжение.