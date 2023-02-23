В жизни трех знаков Зодиака начинается «белая полоса»

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в марте 2023 года станут самыми счастливыми. Они смогут добиться всего о чем мечтали долгое время.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Наконец осуществится ваша мечта по поводу повышения заработной платы. Руководство оценит ваши старания и, конечно, щедро вознаградит вас за них. В марте вы будете купаться в деньгах. Поэтому смело можете осуществлять и другие свои мечты. Порадуйте себя каким-то подарком, но и отложите деньги на будущее. Финансовая грамотность — ваше все.

Рак

Возможно, ранее на вас свалилось много работы и других забот. Уже в начале марта вы справитесь со всем, что откладывали на потом. В середине месяца вам все же придется еще потрудиться ради комфортной жизни и статуса. А вот ближе к концу первого месяца весны вы сможете отдохнуть. Звезды располагают вас к приятному уик-енду в компании любимых людей.

Весы

Астрологи говорят, что если в начале марта вы покажете хорошие результаты на работе, высока вероятность того, что вы можете рассчитывать на повышение в должности. Продвижение по карьерной лестнице вас очень порадует, ведь вы давно этого ждали. Если же вы давно хотели сменить работу, то самое время это сделать.