Женский гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта: советы астрологов, которые приведут вас к успеху

Астрологи рассказали, чего ожидать и как преодолевать проблемы и трудности представительницам разных Знаков Зодиака.

Женщина-Овен

На прекрасных Овнов Меркурий подействует весьма негативно. Их успехи могут свестись к нулю. Особенно это коснется сферы любви. Ведь из-за слабой планеты эти девушки и женщины утратят дар красноречия. Несмотря на то, что ни одна планета не обозначена ретроградным движением, Овнам все же может захотеться совершить путешествие в прошлое, мысленно вернуться и исправить некоторые ошибки. Не стоит там надолго задерживаться.

Женщина-Телец

В сложных моментах прекрасным Тельцам не стоит прислушиваться к своей интуиции и действовать по наитию. Сейчас точно не время, чтобы браться за реализацию самых смелых планов. С другой стороны, не стоит отступать под давлением обстоятельств, чтобы не потерять удачу. Женщинам этого Знака удастся воплотить мечту в реальность, если они будут ответственными и в меру напористыми. Внимательность, сдержанность и дисциплинированность — самые необходимые черты Тельцов. На неделе с 27 февраля по 5 марта именно эти качества помогут добиться желаемого.

Женщина-Близнецы

Как бы сильно влияние Меркурия ни склоняло к отдыху и уходу в тень со 2 числа, женщинам-Близнецам следует правильно оценивать ситуацию. Сейчас нет ретроградных планет, поэтому даже трудности не смогут остановить этих женщин, но только в том случае, если они избавятся от привычек, лишающих энергии. Это не самое лучшее время для самоанализа. Погружаться в мысли о прошлом сейчас категорически нельзя, иначе может начаться очень депрессивный период, а плохие мысли убивают удачу и красоту любой женщины.

Женщина-Рак

Женщинам этого Водного Знака необходимо помнить про черты характера, которые привлекают счастье сильнее всего. Важно культивировать их в себе и стараться делать себя лучше день ото дня. Если представительницы этого Знака будут излучать силу, уверенность и очарование, то шансы на успех в любой сфере жизни значительно возрастут, несмотря на слабость двух основных планет. Однако астрологи советуют прекрасным Ракам пока не расходовать энергию по мелочам и скептически относиться к сомнительным предложениям, сулящим успех. Скорее всего, это будет обман.

Женщина-Лев

У Львов прекрасного пола на этой неделе, скорее всего, появятся новые враги, причем как женского, так и мужского пола. Женщинам, рожденным под эгидой Льва, на этой неделе удастся победить свои страхи и комплексы, но только если они будут окружать себя хорошими людьми. Это не лучшее время для работы в команде и искренности в отношениях с малознакомыми людьми. Астрологи советуют не торопиться и не переходить никому дорогу. Это залог успеха любой представительницы этого Знака.

Женщина-Дева

Перемен к лучшему ждать пока не стоит, особенно учитывая, что помощник прекрасных Дев в лице Меркурия максимально сильно ослабнет. На этой неделе женщинам данного Знака желательно делать все спокойно и без суеты. В противном случае карьера рискует пойти более тернистым путем, а перспективы испарятся. Рассматривать любую входящую информацию желательно через крайне осторожно, чтобы избежать обмана. Это поможет отлично провести неделю.

Женщина-Весы

Весы прекрасного пола, скорее всего, не смогут оказаться в нужном месте и нужное время, поэтому ждать чуда не стоит. В период слабости Венеры в Знаке Овна этим женщинам стоит заняться не укреплением позиций на работе, а отдыхом. Согласно мнению астрологов, Весы возглавляют список самых красивых людей, но воспользоваться своей красотой им будет не дано, ведь Меркурий начнет ставить палки в колеса, поддерживая негатив Венеры. Сейчас точно не стоит импровизировать и рисковать. Желательно исключить крупные покупки во второй половине недели.

Женщина-Скорпион

Скорпионам женского пола для преодоления препятствий необходимо найти в себе позитив. Эта неделя будет очень тяжелой и непредсказуемой, несмотря на отсутствие ретроградных планет. Чрезмерная эмоциональность Скорпионов сыграет с ними злую шутку, сделав их уязвимыми и лишенными поддержки окружающих. Все чувства обострятся, повысится обидчивость, конфликтность. Выправить ситуацию, отвлечься от навязчивых мыслей и беспокойства поможет работа, любимое хобби. Рутинные дела не только помогут сфокусироваться на важном, но и помогут усмирить душевные терзания.

Женщина-Стрелец

В жизнь Стрельцов с высокой вероятностью придут перемены. Ослабленный Меркурий — причина, по которой прекрасным Стрельцам рекомендуется экономить деньги и энергию. Лучшая стратегия для них на эту неделю — уйти со сцены и уделить время домашним делам, духовным практикам и преображению окружающего их пространства. Лучшим лекарством от апатии, лени, негатива станет уединение и хобби.

Женщина-Козерог

Козерогам прекрасного пола с высокой вероятностью начнут сниться неприятные сны и кошмары. Таким образом до них попытается достучаться их собственное подсознание. Задача женщин-Козерогов — удержаться от соблазна сделать что-то рискованное. Необходимо проявить осторожность, чтобы не пострадать от чужого обмана или предательства. Женщин-Близнецов ждет сложная неделя в плане карьеры и образования. Память ухудшится, а вслед за ним пропадет и внимательность. Однако способность Козерогов убеждать других людей никуда не денется.

Женщина-Водолей

Прекрасным Водолеям астрологи рекомендуют удержаться от импульсивных порывов. Исполнить желания в любой из сфер этим женщинам поможет свиток желаний, но ждать быстрой помощи от этой методики формирования реальности не стоит. Представительниц этого Знака ожидает не самая простая неделя, ведь из-за слабой Венеры никуда не уйдет упадок сил. К счастью, астрологи сообщают, что жизнь Водолеев постепенно войдет в спокойное русло. Трудности, с которыми они столкнутся, станут базой для личностного роста в будущем.

Женщина-Рыбы

Практически вся неделя пройдет пройдет в попытках преодолеть негативные эмоции. Меркурий постарается показать женщинам-Рыбам хорошо знакомых людей в неприятном свете. Не стоит верить интуиции и непроверенным фактам относительно подруг и любимого мужчины. Чтобы не впасть в депрессию, стоит увеличить частоту потребления продуктов, которые помогают с ней бороться. Рыбам прекрасного пола необходимо гибко реагировать на перемены, чтобы в любовной сфере сохранилась положительная динамика. Это время, когда не стоит говорить что-то не подумав.