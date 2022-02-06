20-летний офицер ЦАХАЛа погиб в автокатастрофе в Галилее

Амит Итач, офицер ЦАХАЛа и жительница кибуца Адамит, погибла в результате аварии на севере Израиля, о которой утром сообщалось без каких-либо подробностей.

Лейтенант Амит Итач, которой 20 лет, из кибуца Адамит, погибла вчера вечером в результате столкновения двух автомобилей возле мошава Яара в Западной Галилее.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Ее похороны состоятся сегодня в 15:30 на военном участке кладбища в Хадере. Два 21-летних парня из кибуца Аялон, находившиеся в машине молодой женщины, получили тяжелые и средние травмы в результате аварии.

Водитель другого автомобиля, участвовавшего в аварии, 20-летний житель Мазраа, скрылся с места происшествия и позже был арестован.

Парамедик Адриан Окампо сказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели два помятых автомобиля, один из которых лежал на крыше вверх дном. Двое молодых людей находились в машине, а один лежал снаружи».

«Молодая женщина была без сознания с тяжелой мультисистемной травмой. Двое других молодых людей были в сознании и получили травмы головы и конечностей. Мы оказали жизненно необходимую медицинскую помощь этим троим на месте, поместили их в отделение интенсивной терапии и срочно эвакуировали в больницу.»

Курсор ранее писал, что на севере Израиля произошло трагическое ДТП. Инцидент произошел на трассе 889, вблизи поселка Яара. В этом трагическом дорожно-транспортном происшествии погибла молодая женщина. Также есть раненые.

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