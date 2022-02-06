На трассе 889, недалеко от поселения Яара на севере Израиля, произошло трагическое ДТП. Так, «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля.
В результате пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. На место выехали бригады МАДА. Пострадавших доставили в больницу. Однако затем стало известно, что 21-летняя девушка скончалась от полученных травм.
Правоохранители начали расследование этого инцидента.
Ранее редакция Курсора сообщала, что на юге Израиля насмерть сбили пожилую женщину.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Рахате в результате ДТП погиб 60-летний пешеход.
Также напомним, что из-за полицейской погони за угнанной машиной произошло массовое ДТП.
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