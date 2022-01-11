Несчастный случай на севере Израиля: рабочего фабрики задавило насмерть

Рабочий погиб во вторник в результате несчастного случая на заводе на севере Израиля.

Об этом сообщает 7 канал.

Инцидент произошел на заводе в промышленной зоне Южный Акко в северном городе Акко, к северу от Хайфы, во вторник утром. Пострадавший, 65-летний мужчина, застрял в машине, где его раздавило насмерть.

На место происшествия были вызваны экстренные службы, но они были вынуждены констатировать его смерть. Парамедик Амос Дадон сказал, что безжизненное тело рабочего вытащили из машины, и что после того, как спасатели обнаружили, что у него нет пульса и он не дышал, мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия.

«Рабочий застрял в машине и был без сознания, получив серьезные травмы. С помощью других рабочих мы его вытащили и начали проводить медицинские осмотры. Но, к сожалению, у него не было жизненных признаков, и мы были вынуждены констатировать его смерть», — сказал медик.

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