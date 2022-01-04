Иностранный рабочий арестован за нападение на пожилую женщину в Рамле

Это уже далеко не первый инцидент с применением насилия в отношении незащищенных граждан Израиля.

В понедельник вечером полиция арестовала иностранного рабочего из Непала за нападение на пожилую женщину, за которой она ухаживала, в Рамле.

Полиция начала расследование инцидента.

Это далеко не первый инцидент с применением насилия иностранных рабочих в отношении лиц, за которыми они ухаживают.

Как правило, в помощи нуждаются беспомощные пожилые или больные граждане, которые не могут дать отпор. Некоторые из них даже не могут говорить.

По факту участившихся случаев подобного рода нападений полиция Израиля инициирует полномасштабную проверку по предоставлению услуг помощи пожилым и больным гражданам.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Ор-Иегуде рабочий из Узбекистана обвиняется в жестоком обращении с 95-летним мужчиной, за которым он ухаживал.

Рабочему также инкриминируют причинение вреда в адрес пожилого мужчины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.