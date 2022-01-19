Гидеон Саар: Сообщения об NSO и полиции должны быть проверены

Саар заявил, что существует разрыв между версиями СМИ и полиции, поэтому информация должна быть проверена.

Министр юстиции Гидеон Саар в среду высказался по поводу нового спора между NSO и полицией, заявив, что хорошо, что государственный контролер и правоохранительные органы изучат этот вопрос более глубоко.

Об этом пишет JPost.

Во вторник вечером государственный контролер Матаньягу Энгльман и Управление по защите частной жизни объявили, что проведут проверку полиции в связи с сообщением, опубликованным во вторник утром изданием Calcalist, в котором правоохранительные органы обвиняются в использовании хакерской технологии Pegasus компании NSO Group против израильских граждан.

Обвинения, если они соответствуют действительности, были особенно провокационными, поскольку в докладе говорилось, что полиция действовала без необходимых судебных разрешений, иногда довольствуясь разрешениями Генеральной прокуратуры, а иногда получая их только от своих собственных чиновников.

«Существует неустранимый разрыв между утверждениями в статье Calcalist и официальными заявлениями полиции», — сказал Саар. «Хорошо, что государственный контролер, как независимый орган, взялся за расследование, и, как мне сказали, генеральный прокурор также займется этим вопросом».

Курсор ранее писал, что израильские СМИ сообщают, что полиция нанимала хакеров для слежки за людьми. Скандал по поводу слежки израильской полиции за людьми не только не утихает, но и набирает обороты. Буквально вчера полиция заявила, что занималась слежкой исключительно в рамках закона и по постановлению суда. Однако уже сегодня, 19 января, израильская газета «Калькалист» продолжила знакомить читателей с новыми выводами.

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