Между сторонниками ХАМАСа и палестинцами произошли столкновения

Сегодня, в среду, перед университетом Ан-Наджах в Наблусе произошла стычка между членами Исламского блока и сотрудниками службы безопасности Палестинской автономии.

По сообщениям палестинцев, в среду перед зданием университета Ан-Наджах произошли столкновения между членами списка Исламского блока, связанного с ХАМАС, и сотрудниками службы безопасности Палестинской автономии.

На кадрах, сделанных с места событий, видно, как сотрудники службы безопасности Палестинской автономии в гражданской одежде и сторонники ФАТХа вступают в столкновения с членами Исламского блока. Исламский блок проводил акцию протеста перед зданием университета после того, как во вторник, по его словам, представитель блока подвергся нападению со стороны службы безопасности университета.

أجهزة أمنية بلباس مدني وعناصر من حركة الشبيبة تعتدي على صحفيين ومشاركين أمام جامعة النجاح في نابلس، مع بدء وقفة للكتلة الإسلامية تنديداً باعتداءات أمن الجامعة على ممثلها وطلبتها. pic.twitter.com/wmm174hjx1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 8, 2022

После столкновений 10 сотрудников и студентов были выдворены из университета Ан-Наджах. По данным палестинских СМИ, следственная комиссия, сформированная университетом, также уволит всех, кто будет признан виновным в попытке нарушить стабильность университета.

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