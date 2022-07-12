Стало известно, сколько человек утонули в Израиле за последние три года

Отчет Исследовательского центра Кнессета показывает, что в 2020 году 32 человека утонули на израильских пляжах, в 2021 году — 29 человек, а в этом году только восемь человек.

В отчете Информационно-исследовательского центра Кнессета, предоставленном депутату Симону Дэвидсону, представлены данные о количестве пляжей, пригодных для купания, и об утонувших на израильских берегах с января 2020 года по июнь 2022 года. Согласно отчету, в купальный сезон 2022 года в Израиле будет 155 пляжей, на которых можно будет купаться.

Лишь на небольшой части прибрежных полос Израиля есть пляжи, разрешенные для купания, а большинство пляжей либо закрыты, либо не получили никакого статуса.

В купальные сезоны 2020, 2021 и с апреля по июнь 2022 года 65 человек утонули у берегов Израиля: 32 человека утонули в купальный сезон 2020 года, 29 — в 2021 году и еще четверо — с начала купального сезона 2022 года.

55 человек утонули в Средиземном море, пятеро в Галилейском море, четыре человека в Мертвом море (один из них умер от сердечного приступа) и один утонул в Красном море. 57 из 65 утонувших до смерти были мужчинами.

Курсор ранее писал, что израильтянин захлебнулся в море, пытаясь спасти дочь. Погибший — отец большого семейства, служил в ШАБАС, работал в одной из тюрем на юге Израиля. Его семья не ожидала трагедии, мужчина готовился к свадьбе своего единственного сына.