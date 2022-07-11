Израильтянин захлебнулся в море, пытаясь спасти дочь

Погибший — отец большого семейства, служил в ШАБАС, работал в одной из тюрем на юге Израиля. Его семья не ожидала трагедии, мужчина готовился к свадьбе своего единственного сына.

Мужчина из деревни Ярка в возрасте 49 дет захлебнулся, когда пытался спасти свою дочь, которая попала в море. Инцидент произошел у пляжа Бецет рядом с поселком Рош ха-Никра на севере Израиля.

Об этом пишет издание Walla.

Сообщается, что ребенка мужчина спас, однако сам не выжил. Парамедики МАДА, которые приехали на место, провели реанимационные мероприятия, чтобы привести пострадавшего в чувства. Его состояние было критическим, когда его доставили в. центр Галилеи в Наарии. Уже там врачи на протяжении 20 минут пытались спасти отца, однако вскоре были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается, что мужчина служил в ШАБАС. Он работал в одной из тюрем на юге страны, готовился к свадьбе старшего сына.

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