США убили лидера ИГИЛ в Сирии

Американские силы убили высокопоставленного чиновника, которого они считают Хаджи Имамом, во время рейда на его автомобиль после того, как они выслеживали его в течение нескольких дней.

США убили лидера ИГИЛ в Сирии Махера аль-Агаля в результате авиаудара во вторник, сообщили американские чиновники.

Удар был нанесен по аль-Агалю и его заместителю, хотя пока неясно, ранен ли заместитель или убит.

Ранее в тот же день «Белые каски» сообщили, что один человек погиб и еще один был ранен, когда неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу возле Джиндиреса в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Раненый скончался от полученных ран.

مقتل شخص وإصابة آخر، بقصف لطائرة مسيّرة مجهولة، استهدف دراجة نارية يستقلانها في قرية خالطان بناحية جنديرس في ريف #حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 12 تموز، فرقنا تفقدت مكان الاستهداف وأمنته لحماية المدنيين. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/0iig5WWDTF — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 12, 2022

По данным сирийских СМИ, один из людей на мотоцикле имел при себе удостоверение личности с именем Халида Субаиха.

Сообщение об убийстве поступило всего за день до того, как президент США Джо Байден должен был начать свой визит в Израиль и Саудовскую Аравию.

В июне американские войска захватили Хани Ахмеда аль-Курди, высокопоставленного лидера ИГИЛ в Сирии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.

Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.