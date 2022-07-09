В Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше

Раненого доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле, где медики оценили его состояние как тяжелое. Расследование этого дела продолжается.

Мужчина в возрасте 71 года стрелял в 21-летнего юношу. Инцидент произошел в арабской деревне Дабурия в Нижней Галилее, в которой проживают арабы-мусульмане, выходцы из Ирака.

Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.

Ранее наш сайт сообщал, что полиции Израиля не хватает почти двух тысяч офицеров. Полиции Израиля не хватает 1 720 сотрудников, что не только приводит к закрытию полицейских участков и неспособности должным образом реагировать на угрожающие жизни события, но и создает большую нагрузку на работающих сотрудников.

Кроме того, редакция Курсора писала, что палестинские подростки вовлечены в криминальную деятельность больше, чем еврейские. В Центре исследований Кнессета подготовили отчет, согласно которому молодые арабские мужчины и подростки куда чаще оказываются вовлечены в преступную деятельность, по сравнению с евреями того же возраста.

Еще напомним, что на месте строительства скоростного трамвая в Иерусалиме прошли беспорядки. В Иерусалиме на улице Бар-Илан собираются строить скоростной трамвай. И вот вчера вечером там вспыхнули беспорядки.