Бросал камни в дома израильтян: в Иерусалиме полиция задержала 10-летнего палестинца

Полиция в Иерусалиме задержала 10-летнего мальчика. Он был среди подозреваемых в причастности к инцидентам с бросанием камней и предметов в различных районах города.

Мальчик постоянно закрывал лицо рубашкой, которую получил в школе, где учится.

Об том 6 октября сообщает Maariv.

За ним длительное время наблюдали. Школьник пытался сбежать, но был схвачен полицией в конце погони. Среди других задержанных подозреваемых были 16-летний юноша и 27-летний мужчина, которые подозреваются в бросании камней и предметов в разных местах города и задержаны для допрос.

Ранее «Курсор» сообщал, что палестинец, вооруженный ножом, был арестован на КПП в Самарии. Пострадавших в результате инцидента нет.