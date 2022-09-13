Палестинец, вооруженный ножом, был арестован на КПП в Самарии

На место происшествия были вызваны медики. Пострадавших в результате инцидента нет.

Палестинец, предположительно вооруженный ножом, был арестован военными во вторник, 13 сентября, на перекрестке Тапуа в Самарии.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны медики. Пострадавших в результате инцидента нет.

Комментариев от Армии обороны Израиля на данный момент не поступало.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин.

Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца. После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.

По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля подтвердила сообщение общественной телерадиокомпании «Кан» о том, что она готовит подразделения в Иудее и Самарии для возможного использования вооруженных дронов во время контртеррористических рейдов.

Также Курсор информировал о том, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

Сотрудники подразделения «Этгар» провели расследование и собрали доказательства, указывающие на то, что подозреваемых занимались торговлей и хранением большого количества оружия. Часть из него использовалась для совершения тяжких преступлений.