В Турции снесут целый город, разрушенный землетрясением

В населенном пункте продолжаются поисково-спасательные работы, после чего он будет разрушен.

Правительство Турции приняло решение о снесении города Нурдаги, который стал одним из очагов смертоносных землетрясений. На его месте будет построен новый населенный пункт.

Об этом сообщает турецкое издание «NTV«.

Спустя 8 дней после землетрясения власти провинции заявили, что пока спасатели будут заниматься ликвидацией последствий от стихийного бедствия, 100% района города Нурдаги будут разрушены.

«Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаге. У нас есть дом. Он будет отстроен», — сообщил местный губернатор Осман Билгин.

О том, в какие сроки планируется отстроить населенный пункт — местные власти не уточняют. На данный момент там продолжается разбор завалов и поиски жертв землетрясений.

Сильнейшие с 1939 года землетрясения в Турции происходили 6 и 7 февраля. Всего было зафиксировано три волны стихийного бедствия, охватившего десятки населенных пунктов. Жертвами катастрофы уже стали более 31,5 тысяч мирных людей, 150 тысяч человек пострадали. Несмотря на отрицательные прогнозы, спасатели продолжают доставать из-под завалов выживших чудом людей, среди которых есть даже маленькие дети. После происшествия президент страны Реджеп Эрдоган ввел чрезвычайное положение в десяти регионах Турции.

К сожалению, землетрясения обрушилось не только на Турцию. Тогда же сильнейшие подземные толчки накрыли соседнюю страну — Сирию. Там количество погибших достигает 4 тысяч человек. Также землетрясения были ощутимы на Кипре, в Ливане, Израиле, Иордании и Грузии.

«Курсор» писал о том, что 13 февраля из Турции вернулась израильская гуманитарная группа, участвовавшая в ликвидации последствий землетрясений. В миссию входят военные ЦАХАЛа, спасатели и медики. Первая часть операции «Оливковые ветви» по оказанию помощи пострадавшим завершилась, вторая — продолжается. В Турции остались наши медики, которые развернули там полевой госпиталь. В нем находится более 400 раненых.