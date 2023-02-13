Нетаниягу встретил делегацию, вернувшуюся из Турции: Вы спасли 19 миров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, начальник штаба подполковник Герци Галеви, командующий делегацией полковник Голан Вах и посол Турции в Израиле Шакир Озкан Турунлер приняли участие в специальном приеме для делегации в Израиле.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Известно, что первая часть операции «Оливковые ветви» по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции завершилась минувшей ночью возвращением десятков членов спасательной миссии из зоны бедствия. Вторая часть операции продолжается работой полевого госпиталя в зоне бедствия, куда доставили более 400 человек.

Премьер-министр сказал на церемонии, что весь народ Израиля с большим волнением следил за спасательной операцией.

«Вы выступили от имени государства и принесли огромную честь Государству Израиль. Мы видели, как вы круглосуточно работаете на морозе, в тяжелых условиях – в самом священном деле, который может совершить человек, – это спасать чужие жизни. «Кто спасет одну душу» – остальное вы знаете. Вы спасли 19 миров, вы показали всему миру прекрасное и истинное лицо Государства Израиль — маленькой страны с огромной душой», – сказал он.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что эта миссия была воспринята турецким народом, широкой общественностью и руководством с «глубокой признательностью».

«Наряду с нашей упорной борьбой за защиту нашей страны и наших граждан против наших противников, мы всегда будем знать, как протянуть руку любому, кто в беде и нуждается в помощи», – добавил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что участники израильской делегации после завершения миссии заявили, что «были бы счастливы спасти еще больше«.

Помимо этого стало известно, что в Турции число жертв серии мощных землетрясений превысило 31 тысячу.