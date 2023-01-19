Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве

Известному американскому актеру Алеку Болдуину, который по неосторожности застрелил кинооператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Раст» в США, предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщает CNN.

По словам прокурора штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис, Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид предъявят обвинения по двум пунктам в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемках фильма в округе Санта-Фе.

Известно, что в 2021 году постановщик фильма «Раст» Серж Светной подал в суд на актера. В октябре того же года во время съемок Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора, уроженку Житомирщины (Украина) Галину Хатчинс.

Женщину транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где она скончалась. По словам консультанта по оружию Гутьеррес-Рид, ей неизвестно, почему в пистолете были боевые патроны.

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