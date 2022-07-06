Арестованному по ошибке израильтянину пришлось скрывать свою национальность в греческой тюрьме

Дуди Ашкенази дал интервью израильским СМИ и рассказал о своем опыте нахождения в греческой тюрьме. Выяснилось, что он был помещен в один блок с жестокими преступниками.

Дуди Ашкенази, израильский отпускник, по всей видимости, случайно арестованный в Греции по ордеру Интерпола, рассказал израильскому каналу новостей 12, что он пережил две недели «ада» и был помещен в один блок с жестокими преступниками, включая людей из Ирана, Газы, Сирии и других мест, где израильтянам обычно не рады.

Он рассказал телеканалу с греческого острова Кос, где он находится под охранным ордером в ожидании решения по его делу, что в тюрьме все уважают друг друга, хотя поначалу он пытался скрывать свою личность.

«Люди, естественно, спрашивают: откуда ты, откуда ты? Ты всегда отвечаешь… не всегда хочется говорить, что ты израильтянин, потому что ты не знаешь, кто сидит напротив тебя», — говорит он, с расслабленным видом сидя в кафе.

«Что я должен был сказать? Я говорил, что с Мальдив».

Курсор ранее писал, что Греция освободила израильтянина, арестованного по ошибочному ордеру Интерпола. Интерпол некоторое время назад выдал ордер на арест Дуди Ашкенази якобы за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, совершенные в Перу в 2012 году. Однако ордер оказался ошибочным — Ашкенази в то время работал в израильской автобусной компании и не был в Перу.