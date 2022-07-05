Греция освободила израильтянина, арестованного по ошибочному ордеру Интерпола

Интерпол некоторое время назад выдал ордер на арест Дуди Ашкенази якобы за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, совершенные в Перу в 2012 году. Однако ордер оказался ошибочным — Ашкенази в то время работал в израильской автобусной компании и не был в Перу.

Греция освободила из-под стражи израильтянина, но временно запрещает ему покидать остров Родос, где он содержался в течение 14 дней из-за ошибочного ордера Интерпола, как утверждает он сам и Израиль.

Суд постановил, чтобы Дуди Ашкенази оставался на Родосе до принятия окончательного решения о его судьбе.

В прошлом месяце он приехал в отпуск со своей женой и был задержан за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, совершенные в Перу в 2012 году.

Израиль заявил греческим властям, что фотография на ордере Интерпола не соответствует Ашкенази, и что все это было ошибкой.

СМИ сообщают, что Ашкенази не был в Перу в 2012 году, а квитанция о зарплате за тот же месяц, что и предполагаемое преступление, показывает, что в то время он находился в Израиле, работая водителем в автобусной компании «Дан».

Его адвокат Морахай Цивин сказал, что не ожидает, что греческие суды выдадут его клиента Перу, добавив, что Ашкенази может получить компенсацию за очевидную ошибку.

«Существует возможность получить финансовую компенсацию от Интерпола за грубую халатность при принятии решения о выдаче международного ордера на арест».

Курсор ранее писал, что в Греции арестован не тот израильтянин. В воскресенье МИД направил официальное письмо в Афины, обвинив их в ошибочном аресте другого человека. Фото подозреваемого и реально задержанного израильтянина не совпадают.