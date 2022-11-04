Армия рф за сутки потеряла 840 солдат, 16 танков и 28 бронемашин

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 3 ноября, ликвидировали еще 840 солдат рф и уничтожили 28 бронемашин. И это только официально подтвержденные факты, реальное число убитых россиян может быть куда выше. А число раненых разведка оценивает минимум вдвое больше.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Как говорят военные, «840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки — не рекорд, но мощно». Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 ноября ориентировочно составили около 74 тысяч 840 россиян.

Также уничтожено танков 2750 (+16 за сутки) единиц, боевых бронированных машин – 5580 (+28), артиллерийских систем – 1772 (+17), РСЗО – 391 (+1), средств ПВО – 201 (+3), самолетов – 277 (+0), вертолетов – 258 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8), крылатых ракет — 397 (+0), кораблей/катеров — 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12), специальной техники – 155 (+1).

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!