Бельгийский суд посадил в тюрьму лидера банды торговцев людьми

По меньшей мере 15 из 39 погибших прошли через базирующуюся в Бельгии сеть торговли людьми.

Бельгийский суд приговорил вьетнамца к 15 годам тюремного заключения после того, как он признал его виновным в организации торговли 39 мигрантами, найденными мертвыми в грузовике.

Об этом сообщает france24.com.

45-летний Во Ван Хонг был признан виновным в организации операции по торговле людьми через Ла-Манш, связанной с грузовиком, который был найден полным трупов в английской промышленной зоне в октябре 2019 года.

По меньшей мере 15 из 39 погибших прошли через базирующуюся в Бельгии сеть торговли людьми, которая управляла двумя приютами в районе Андерлехт в Брюсселе для мигрантов, направляющихся в Великобританию.

Жертвы, 31 мужчина и восемь женщин в возрасте от 15 до 44 лет, все были вьетнамцами, умерли от удушья и гипертермии в замкнутом пространстве грузовика, прибывшего на пароме из Зебрюгге.

Несколько подозреваемых уже были осуждены и заключены под стражу в Великобритании и Вьетнаме в связи с этим делом. Во Франции еще 26 человек были обвинены и предстали перед судом.

В Бельгии Во был одним из 23 подозреваемых — как бельгийцев, так и вьетнамцев — предстал перед судом после полицейской операции в мае 2020 года, в ходе которой были проведены обыски по нескольким адресам, в основном в районе Брюсселя, и задержаны вьетнамцы, подозреваемые в связях с бандой.

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