Верховный суд: субсидии на детские сады не будут сокращены до следующего года

Верховный суд Израиля в среду постановил отложить запланированное сокращение пособий по уходу за детьми для некоторых религиозных семей до следующего учебного года.

Об этом сообщает 7 канал.

Сокращение, предложенное в прошлом году министром финансов Авигдором Либерманом, отменит субсидии на детские сады для семей, в которых отец учится в иешиве на полный рабочий день.

Решение в среду было принято большинством двух из трех судей. На слушаниях два месяца назад судьи Верховного суда задались вопросом, почему решение о сокращении стипендий для этих семей было принято так быстро и только после начала нового учебного года — два фактора, которые затруднили поиск альтернативных вариантов для пострадавших семей.

В ходе этого слушания Верховный суд потребовал от государства ответа на вопрос, почему сокращение субсидии нельзя отложить до следующего учебного года. Государство предоставило суду 70-страничный ответ и объявило, что сокращение вступит в силу только с января 2022 года. Это, по его словам, было достаточной задержкой, и дальнейших задержек не требуется.

Затем Верховный суд предложил отложить выполнение решения до Песаха 2022 года, предоставив семьям еще четыре месяца на подготовку. Представители государства покинули зал суда, чтобы обсудить предложение с министрами, но затем вернулись с ответом, что Либерман отверг компромисс. Именно тогда судьи решили отложить сокращение до сентября 2022 года.

Ранее Курсор сообщал, что на должности в Верховном суде снова ищут кандидатов.

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