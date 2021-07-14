Беспорядки в ЮАР: число жертв увеличилось до 72 человек

72 человека было убито в результате насилия и беспорядков в Южной Африке, вспыхнувших после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы на прошлой неделе.

Об этом пишет INDEPENDENT.

В среду протестующие остановили работу нефтеперерабатывающего завода в Южной Африке, сопротивляясь призывам сил безопасности остановиться. Сторонники экс-президента также блокировали дороги, нарушив работу основных цепочек поставок.

Военные были развернуты, чтобы помочь полиции, которая была перегружена после беспорядков, начавшихся на прошлой неделе после ареста Зумы за неявку на следствие по делу о коррупции.

Полиция ЮАР сообщила в своем заявлении, что они идентифицировали 12 человек, подозреваемых в организации беспорядков, и более 1200 человек были арестованы.

Курсор ранее сообщал, что в ЮАР продолжаются беспорядки: погибло 32 человека. Беспорядки в Южной Африке продолжились и во вторник, число погибших увеличилось до 32, поскольку полиция и военные пытаются подавить грабежи и насилие в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

Также мы писали, что ЮАР развернула армию для подавления протестов. Южноафриканские власти заявили, что направляют солдат в две провинции, включая экономический центр Йоханнесбург, чтобы помочь полиции справиться с грабежами и поджогами предприятий.

Шесть палестинцев пострадали во время столкновения с пограничной полицией в Дженине. Шесть палестинцев, открывших огонь по израильской пограничной полиции в городе Дженин, были ранены. Так, силы безопасности открыли по нападавшим ответный огонь.