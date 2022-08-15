Бойцы «Азова» уничтожили наблюдательный пункт россиян и склад боеприпасов: яркие кадры

В Харьковской области подразделение «Азов» уничтожило контрольно-наблюдательный пункт войск рф*, а также склад с боеприпасами.

Об этом командир отряда сил специальных операций «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко сообщил в Телеграме.

Он уточнил, что бойцами ССО «Азов Харьков» было уничтожено 2 автомобиля, 2 БМП, контрольно-наблюдательный пункт, склад с БК, 7 единиц живой силы противника. Сидоренко также обнародовал видео спецоперации.

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Отметим также, что бойцы ВСУ продолжают ежедневно уничтожать врагов на всех направлениях фронта. На утро сегодняшнего дня украинские защитники уже ликвидировали как минимум 43 тысяч 750 российских агрессоров, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Причем, речь идет исключительно о подтвержденных случаях, реальное число жертв амбиций путина может быть куда выше.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!