Бойцы ВСУ показали, как уничтожили российских разведчиков

Воины ССО Украины уничтожили несколько российских разведчиков.

Об этом сообщает Командование ССО в Фейсбуке.

Операторы одного из подразделений ССО устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск рф*, отмечают военные.

На видео, которое обнародовали военные, можно наблюдать вторую фазу специальных действий после огневого поражения автомобиля вместе с российскими пассажирами. В ходе осмотра военные провели сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.

Отметим также, что Силы обороны Украины с 24 февраля по 13 октября ликвидировали около 63 тысяч 800 российских военных, что на 420 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!