Бойцы ВСУ показали яркие кадры ликвидации российских солдат на Донбассе

Украинские бойцы атаковали позицию российских оккупантов мощным ударом и обнародовали кадры операции. Мобилизованным россиянам стоит посмотреть, какой прием их ждет в Украине.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях фронта. Накануне ВСУ нанесли мощный и точный удар по позиции россиян где-то на востоке страны. Точное место операции не разглашается.

На странице Сухопутных войск ВСУ в Telegram опубликовали яркие кадры работы военных.

В результате точного удара украинских бойцов ликвидированы четверо российских захватчиков. При этом еще девять получили ранения.

Отметим, что по состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уже ликвидировали около 120 тысяч 160 российских захватчиков с начала полномасштабной войны. При этом только за минувшие сутки жизни лишились не менее 860 солдат рф. Речь идет исключительно о подтвержденных данных. Реальное число жертв со стороны рф может быть куда больше. Дело в том, что украинская сторона не может оперативно собрать данные о потерях рф на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

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