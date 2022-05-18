Более тысячи евреев вышли на митинг у Капитолия США

Многие присутствующие на митинге еврейские женщины выражают гнев по поводу того, что они должны продолжать выступать за легализацию доступа к абортам.

Как и было задумано в прошлом году, Еврейский митинг за справедливость в отношении абортов должен был стать мощной церемонией закрытия ежегодной конференции Национального совета еврейских женщин в Вашингтоне. Ожидалось несколько сотен участников.

Все изменилось в начале этого месяца, когда в Politico просочилась информация о проекте решения Верховного суда, которое отменит закон Roe v. Wade, знаковое дело Верховного суда 1973 года, защитившее и узаконившее на федеральном уровне доступ к абортам.

Вместо стандартного собрания по случаю окончания конференции, во вторник утром на Национальном молле, недалеко от Капитолия, собралось более тысячи евреев из Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, со всей страны и даже из Израиля, которые использовали митинг как возможность выразить свое возмущение и найти межсекторальную солидарность в своей еврейской общине.

«Борьба за права женщин была частью моего еврейского активизма всю мою жизнь», — сказала Лаура Вайль, участница толпы, пришедшая на митинг со своей синагогой в Вирджинии. «Я пришла, чтобы гарантировать права для моей годовалой внучки и для ее матери, моей дочери, чтобы иметь возможность решать, будет ли она продолжать увеличивать свою семью и когда».

Курсор также писал, что жители Самарии организовали протест против приезда Беннета. В поселении Элькана на улицах прошли митинги протестующих, которые выступали против визита премьер-министра.