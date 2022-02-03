Более тысячи студентов вышли на демонстрацию в поддержу ешивы Хомеш

Организатор демонстрации заявил, что был удивлен, когда узнал, что есть тысячи сторонников позиции того, что правительство не имеет права сносить ешиву Хомеш.

Около 1500 молодых людей со всей страны собрались в четверг у Яффских ворот в Иерусалиме, чтобы провести демонстрацию в поддержку ешивы Хомеш.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Демонстрация была инициирована и организована студентами ешивы «Шаалвим». Были установлены контакты со многими молодежными движениями, ешивами и студиями, чтобы привести на демонстрацию как можно больше студентов религиозных сионистских учреждений.

Демонстрация проходит накануне даты ответа государства Верховному суду по поводу петиций крайне левых организаций, просящих суд распорядиться об эвакуации ешивы Хомеш, и через день после принятия законопроекта об отмене размежевания в северной Самарии, подписанного 43 депутатами от коалиции и оппозиции и возглавляемого лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

Нерия, один из организаторов демонстрации, рассказал, что после марша десятков тысяч людей к ешиве Хомеш, который состоялся в конце периода шивы по Иегуде Диментману, ему и его друзьям не давала покоя мысль о том, что правительство наградит терроризм и разрушит ешиву. «Мы обнаружили, что у «Хомеша» есть тысячи сторонников, которые понимают, что ешива в этом месте нуждается в дальнейшем укреплении и что разрушать ее категорически запрещено», — сказал он.

Курсор ранее писал, что поселенцам в ешиве Хомеша отключили свет. Также в сети показали видео, снятое в ешиве. На нем можно увидеть учеников, которые действительно вынуждены использовать свечи для того, чтобы читать.

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