Больницы Херсона переполнены российскими солдатами, лекарств на всех не хватает

На оккупированной территории Херсонской области Украины больницы переполнены ранеными военными рф*.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена мера по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.
Генштаб также сообщает, что армия рф пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение текущих суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!