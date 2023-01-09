Чего нельзя делать в гостинице после заселения: горничная дала неожиданные советы

Горничная известной сети отелей раскрыла некоторые секреты и дала советы, что не нужно делать при заселении в номер.

По ее словам, после входа в номер стоит избегать отдыха на покрывале, которым застелена кровать. Дело в том, что покрывала и одеяла после каждого гостя обычно не стирают. Эти предметы гостиничных номеров в стирку отправляют очень редко. А загрязняются эти предметы быстро — кто-то ставит чемоданы на покрывало, кто-то любит полежать на кровати в уличной одежде. Представьте, что вы решили отдохнуть на покрывале, где буквально сутки назад стоял чемодан с грязными колесами.

Не накрывайтесь покрывалом, не садитесь на него в нижнем белье и желательно держать его подальше от себя, советует горничная.

Осторожнее с постельным бельем. Обычно постель состоит из несколько слоев простыней, и персонал меняет после гостей только верхний.

В инструкциях сказано менять все белье после каждого гостя, но реальность такова, что многие сотрудники не соблюдают правила и пропускают уборку, чтобы сэкономить время, призналась горничная.

Еще один предмет в гостинице, который может оказаться грязным — это стаканы. Если в номере есть многоразовая стеклянная бутылка с водой и стаканы, лучше позвоните на стойку регистрации и вежливо попросите новую бутылку с водой и стаканы. Многоразовая стеклянная бутылка или кувшин полезнее для окружающей среды, но вы не знаете, как долго вода была в этой бутылке, говорит работница гостиницы.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с пультом — его редко протирают и перед использованием его стоит обработать хотя бы влажными салфетками.

Не стоит в гостинице и бегать босиком в номере, даже если там есть пушистый ковер. Ковры убирают пылесосом после каждого гостя, но специальную обработку персонал проводит редко.